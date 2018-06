Irán y Marruecos, equipos que abren las hostilidades en el grupo B





Marruecos



Herve Renard obró nuevamente el milagro con otra selección africana. Después de ganar la Copa Africana de Naciones con la débil Zambia en el 2012 y devolver el título regional a Costa de Marfil en el 2015, en el 2017 consiguió el regreso de Marruecos a una Copa Mundial tras veinte años de espera.



El técnico francés ha encontrado su tierra prometida en el continente negro y todo lo que toca lo convierte en oro. Al equipo norafricano lo pulió durante los dos últimos años hasta convertirlo en un conjunto muy llamativo en todas sus fases de juego. A la ya acostumbrada técnica individual de los jugadores marroquíes le añadió orden y trabajo sin balón para eliminar la anarquía tradicional de su juego. El resultado de esta mejora hizo que los “Leones del Atlas” ganaran su grupo eliminatorio por delante de la escuadra marfileña sin permitir ni un solo gol en contra en los seis partidos disputados.



La línea defensiva hasta principios de este 2018 se mostraba con una solvencia increíble pues la pareja en el centro de la zaga de Benatia y Fedhal daban garantías por su potencia física, su juego aéreo y lo bien sincronizados que estaban. Trágicamente el defensor del Betis se rompió su talón de Aquiles y no va a llegar al Mundial, lo que ha obligado a Renard a utilizar a Da Costa de buenas prestaciones en el futbol turco, pero que no tiene la misma comunicación con Benatia, ni los automatismos tan bien asimilados. Amplitud y profundidad es lo que les pide el técnico francés a sus laterales a nivel ofensivo y orden a la hora del retroceso, Dirar y Mendyl se perfilan como titulares aunque no descartar al joven del Real Madrid:Achraf.





Los africanos resultan una selección que se maneja de manera muy prolija con el balón, y que a nivel ofensivo cuentan con mucha dinámica y maneras de hacer daño a sus rivales. Constantes cambios de posición en su acostumbrado 4-3-3 hacen que sean un conjunto imprevisible para sus contrarios. Cuentan con un conductor de juego sumamente talentoso como Mbark Boussoufa capaz de manejar los tiempos y ser el iniciador de juego del equipo. Pero los que desatan al conjunto son Ziyech, Amrabat y Belhanda tres jugadores con una técnica individual privilegiada que tienen muchas facilidades para jugar entre líneas, conducir y pisar área con contundencia.



Marruecos nos entretendrá con su juego dinámico y ofensivo y veremos si es capaz de jugar con el mismo orden contra oponentes que le exijan más que los equipos africanos.







Irán



La selección persa logro clasificar por primera vez a dos mundiales de manera consecutiva y mucho le debe a su entrenador Carlos Queiroz. El lusitano a pesar de encontrarse con varios inconvenientes, como que no puede jugar amistosos con selecciones de países que han agredido diplomáticamente a Irán y no poder contar con varios jugadores suspendidos por no estar de acuerdo con el gobierno del país, ha logrado dotar a la selección de una identidad que le ha dado muchos resultados. Gracias a su prestigio alcanzado por su gran trabajo y a un esfuerzo diplomático logro recuperar Ehsan Hajsafi uno de los jugadores más talentosos del equipo.







La idea de juego del equipo iraní es ser sólidos, compactos sin balón, estar concentrados, juntos y uno vez recuperado la pelota trascender lo más rápido posible. Ya en el Mundial de Brasil se mostraron como un equipo solvente a nivel defensivo y en la fase clasificatoria para Rusia solo recibieron dos goles contra Siria cuando ya estaban clasificados, marcando la continuidad de esa eficacia en defensa. En estos últimos cuatro años además de mantener la solidez en la protección de su marco, los persas han ganado en el juego ofensivo gracias a la incorporación de varios de sus elementos en ligas de nivel medio en Europa: Bélgica, Holanda, Rusia.



En el equipo persa hay dos figuras que sobresalen sobre el resto por el talento y la capacidad goleadora que poseen, Alireza Jahanbakhsh y Sardar Azmoun. El primero juega en el AZ Alkmaar de la Eridivise holandesa donde esta temporada se convirtió en el mejor artillero de la liga y el segundo se desempeña en el Rubin Kazan ruso, lo llaman el Messi iraní, rápido, desequilibrante y con gol será la gran referencia ofensiva del equipo de Queiroz.



En resumen, un equipo incómodo, bueno en el trabajo defensivo y con cierto talento para hacer daño en el área rival.

Del Autor