IV Concurso de Microrrelatos, próximo a anunciar a sus ganadores

IV Concurso de Microrrelatos, prximo a anunciar a sus ganadores

2020-04-09 13:05:47 / web@radiorebelde.icrt.cu





Cubadebate, la Asociación Hermanos Saíz y la casa editorial latinoamericana Ocean Sur agradecieron a todos los lectores que participaron en el IV Concurso de Microrrelatos, en el ámbito de la XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana. El número de participantes fue superior en esta edición, y se pueden leer 1052 comentarios al pie de la convocatoria, la gran mayoría microtextos enviados por autores nacionales y extranjeros. El jurado, integrado por tres prestigiosos jóvenes escritores, asumió la responsabilidad y trabaja en la selección de los textos ganadores. Las obras premiadas serán publicadas en Cubadebate el jueves 23 de abril, Día Mundial del Idioma Español, y no el próximo día 12, como se había anunciado, dada la situación excepcional que vive Cuba por la COVID-19.



Intelectual colombiano dedica sentidas palabras a poeta cubano



El intelectual colombiano José Luis Díaz-Granados dedicó sentidas palabras a su amigo y poeta cubano, el recientemente fallecido César López. “Autor de formidables libros narrativos y líricos, sé que será recordado por una obra estelar, maravillosa y reveladora, como es el Libro de la Ciudad, el cual fue aumentando hasta el tomo tercero y enriqueciéndolo con la infinita joyería de su palabra creadora a lo largo de muchos años”, significó Granados. “Tu poesía será para la eternidad la impronta indeleble de un alma transparente, de un patriota absoluto de la isla infinita y de un poeta monumental de Cuba y de Nuestra América”, expresó. López, Premio Nacional de Literatura 1999, se dio a conocer como escritor en la revista Ciclón, una de las precursoras de la vanguardia literaria cubana que fundara el reconocido dramaturgo y escritor Virgilio Piñera. Publicó asiduamente en las revistas La Gaceta de Cuba, El Caimán Barbudo, Casa de las Américas y Unión, entre otras.



Pink tuvo coronavirus y critica al gobierno por no masificar pruebas



La cantante estadounidense Alecia Beth Moore, conocida por su nombre escénico Pink, anunció en una publicación de Instagram que fue diagnosticada con el nuevo coronavirus hace dos semanas. "Mi hijo de 3 años y yo tuvimos síntomas de COVID-19. Afortunadamente, nuestro médico de cabecera tuvo acceso a las pruebas y di positivo", escribió Pink. Tras días de aislamiento, una nueva prueba salió negativa, y ahora la artista insiste en que se necesitan más esfuerzos del gobierno y del público para enfrentar el brote. "Es un absurdo y fracaso absoluto de nuestro gobierno el no hacer las pruebas ampliamente más accesibles", escribió la cantante. "Tenemos que hacer pruebas gratuitas y más accesibles para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades", afirmó. La artista subrayó que el virus afecta a los jóvenes y los mayores, los sanos y los enfermos, los ricos y los pobres, y el público tiene que ser consciente del riesgo. Llamó a todos a quedarse en sus casas y anunció donaciones a un hospital y al fondo de emergencia de Los Ángeles para combatir la pandemia.



Muere veterano actor de Hollywood Allen Garfield por coronavirus



Allen Garfield, el veterano actor de carácter que tuvo un papel vital en clásicos de los 70 como “La conversación” y “Nashville”, falleció. Tenía 80 años. Garfield murió el martes en Los Ángeles de complicaciones de la COVID-19; residía en la Motion Picture Television Fund Home, el hogar para jubilados de la industria del cine, donde varios empleados y residentes han dado positivo al virus. Nacido en Newark, Nueva Jersey, se inició como boxeador y como periodista deportivo. Mientras cubría partidos de día para el Star-Ledger de Nueva Jersey, de noche estudiaba actuación y con el tiempo entró al Actor’s Studio. Ahí estudió bajo la dirección de Lee Strasberg. Garfield, quien actuaba con naturalidad siguiendo el estilo de método, tuvo papeles de reparto importantes en algunas de las mejores películas de los 70, incluyendo “La conversación”, de Francis Ford Coppola; “El candidato”, con Robert Redford; “Nashville”, de Robert Altman, “Bananas”, de Woody Allen; “Primera plana”, de Billy Wilder y “Profesional del peligro”, de Richard Rush. A menudo interpretó a personajes parlanchines y ansiosos vendedores, empresarios corruptos y políticos sudorosos. En Hollywood muchos lamentaron su muerte. James Woods, quien trabajó con él en “Ciudadano Cohn”, lo recordó como un actor “estupendo”. El escritor Don Winslow dijo: “Literalmente nunca vi una actuación de Allen Garfield que no fuera magnífica. Uno de esos actores no tan conocidos que hacen que todo aquello en lo que están sea mejor”.



Alexander Abreu y Havana D' Primera estrenan «Quiero verte otra vez»



Los músicos cubanos continúan apoyando a sus compatriotas y al resto del mundo en la lucha contra el nuevo coronavirus, enviando sus canciones de aliento y esperanza, y llamándonos a la responsabilidad individual y colectiva para hacer frente a esta terrible pandemia. Luis Franco, por ejemplo, está entre ese grupo que ha regalado sus canciones, la suya la dedicó a los niños que hoy valientemente se mantienen en sus casas recibiendo clases por la televisión, sin poder salir a compartir juegos o travesuras. Hoy le ha tocado el momento a la agrupación cubana de música popular bailable Havana D' Primera, y a Alexander Abreu, quien ha compuesto un sentido tema musical dedicado a los cubanos, a propósito del coronavirus, que se titula Quiero verte otra vez, y que llama a los cubanos a quedarse en casa, a enfrentar esta pandemia unidos, con amor, llenos de optimismo y a darle valor a sus seres queridos en medio de esta pandemia que asola a la humanidad.



JK Rowling anuncia que ha superado el coronavirus



La escritora escocesa JK Rowling, autora de Harry Potter, anunció que ha superado los síntomas del coronavirus y se encuentra "completamente recuperada". En un mensaje de Twitter, afirmó que durante "las dos últimas semanas" ha padecido "todos los síntomas del COVID-19", aunque precisó que no se ha sometido a la prueba. Rowling acompañó el tuit del vídeo de un doctor del Hospital Queen's de Londres, en que este hace una demostración de una técnica respiratoria que puede ayudar a los pacientes con coronavirus a evitar contraer neumonía. "¡Gracias por vuestros cariñosos mensajes! Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada y no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte a ti o a tus seres queridos, como hizo conmigo", escribió. La escritora lanzó la semana pasado la plataforma "Harry Potter at Home" (Harry Potter en casa) para que niños, padres y profesores puedan dar "un toque de magia" a sus días de aislamiento, en que los usuarios pueden acceder a actividades, artículos, concursos, puzles y vídeos "mágicos" sobre las aventuras del joven mago, Hermione y Ron.



(Haciendo Radio)