Japoneses en Cuba, 120 años después (+Video)





Los primeros inmigrantes japoneses llegaron a Cuba hace 120 años, pues en 1898 arribaron a la Mayor de las Antillas personas procedentes de Okinawa, Kagoshima, Kumamoto, Fukuoka, Hiroshima, Nagano, Niigata, Fukushima y Miyagi, entre otras regiones del país asiático.



De ahí que Cuba celebre el importante hecho con un programa de actividades para destacar la presencia de los habitantes del archipiélago japonés aquí, como muestra de respeto y admiración hacia la cultura de la emblemática nación, arraigada en esta tierra del Caribe por los primeros inmigrantes y sus descendientes, llamados nikkei, que hoy suman unos mil 200 en toda la Isla, dedicados a labores en los sectores agrícola, empresarial, artístico y de la prensa.



Una de esos descendientes en su tercera generación es Susana Oye Larrinaga, integrante del Comité Gestor de la Colonia Japonesa en Cuba, quien afirma que en este 2018 se desarrollan varias actividades en La Habana, entre las que se destacan la exposición Memoria fotográfica de la presencia japonesa en Cuba, con imágenes de algunas de las 117 familias que viven en la isla, y se convocó un concurso literario en los géneros cuento y testimonio, en los que participaron no solo descendientes sino aficionados de la cultura japonesa, y el próximo domingo se realizará un concierto en el Teatro Nacional con músicos descendientes de japoneses y cubanos.



A medida que pasan los años la cultura japonesa alcanza un auge mayor en Cuba, ya que no solo los descendientes se sienten atraídos sino el público en general, y sobre los rasgos de la cultura de la nación asiática aquí, Susana señala que existen varios lugares especializados en comida japonesa, se realizan varios festivales de compley, que es la forma en que las personas se disfrazan de los ánimes.



En cuanto a su descendencia esta joven señala que su abuelo llegó a Cuba en 1924 y fue desde ese año hasta 1926 la etapa del mayor arribo de japoneses a la Mayor de las Antillas. Él, primero se asentó en la Isla de la Juventud y después vivió en Matanzas, donde convirtió terrenos pantanosos en tierra fértil, y ese fue su mayor logro. Después llegó a La Habana y siguió con sus cultivos.



La mayor comunidad de inmigrantes japoneses en el mundo está localizada en Brasil con alrededor de 1,5 millones de personas, seguida por las establecidas en Estados Unidos y Perú. En Cuba, aun cuando no es tan numerosa, su presencia está muy arraigada en el pueblo que disfruta de la cultura de quienes hace 120 años decidieron echar raíces en la Mayor de las Antillas.



En imágenes, actividades en las que han participado inmigrantes japoneses y su descendencia en Cuba.

Del Autor