Jasiel jugará en la Liga de Campeones de Europa

El cubano Jasiel Rivero jugará esta temporada en la Liga de Campeones de Baloncesto en Europa gracias a que su equipo, San Pablo Burgos, ganó su pase en la fase previa. Burgos venció en par de oportunidades al BC Kyiv Basket, la más reciente victoria tuvo lugar este domingo con holgado marcador de 96 puntos por 62.

Jasiel debutó con los azulones jugando como visitante en el choque de ida, que se jugó en la capital ucraniana Kiev el pasado 26 de septiembre. El ala-pivot cubano salió desde el banquillo y consiguió dos unidades e igual número de rebotes, sumando un pase a canasta en aproximadamente nueve minutos en pista. Ese encuentro fue ganado con apretada pizarra de 86-83, en el cual prevaleció el juego colectivo de la plantilla española, con siete hombres con al menos 8 unidades, cinco de ellos en doble dígito.

Días previos a este encuentro el presidente del club castellano, Félix Sancho, presentó al caribeño como uno de los hombres del equipo, tras el año que estuvo cedido en Boca Juniors. En la sala de prensa del Coliseum Burgos Rivero comentó a la prensa: “Estoy muy contento con la posibilidad que se me ha dado. Es un sueño, en mi caso, poder estar en una de las mejores ligas de baloncesto”.

El número 14 del equipo se refería al sueño de competir en la Liga Endesa de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), que tendrá que esperar al menos hasta enero de 2020 porque las dos plazas de jugadores extracomunitarios la ocupan JP Tokoto y Earl Clark y al inicio del siguiente año entraría en vigor el documento que le permitiera ser Cotonou dentro del roster de la competición doméstica. Por lo pronto si puede ser convocado para el torneo continental, ampliando la profundidad de la plantilla que debuta en este evento.

Y lo fue para el segundo desafío de la serie, en el cual vistió por primera vez la indumentaria de local en el Coliseum. Con color predominantemente morado, homenajeando a la provincia burgalesa, la equipación es utilizada por el club como mensaje contra la despoblación en España, #EspañaVaciada, que tuvo máxima visibilidad en el choque gracias al récord de asistencia en el pabellón. Un total de 9 600 personas asistieron al encuentro, la mayor cantidad en los cuatro años de historia de la competición en un duelo de fase previa.

