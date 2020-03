Javier Jiménez: Me siento bien, gracias a todos por la preocupación (+Audio)

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



La Habana-. La noticia de los últimos días en el deporte cubano, ha sido la confirmación del voleibolista Javier Jiménez Scull, como enfermo de la COVID-19. De esta forma el matancero se convirtió en el primer y único atleta representado por nuestro movimiento deportivo contagiado por el nuevo coronavirus, que ha causado en el mundo la muerte de más de 20 mil personas.



En una conversación que tuvimos vía WhatsApp, entre la Isla de Saaremaa en Estonia y La Habana, el yumurino de 30 años dijo que se encuentra bien y pasó la enfermedad de manera asintomática.

No tengo ningún problema, afortunadamente pasé el virus y no sentí nada. Con anterioridad atravesaba por un estado gripal, se me sumó un fuerte dolor de cabeza, tenía mucha tos pero no era seca, sino producto del mismo catarro. Hay un alto número de personas que pasan este coronavirus y no presentan síntomas, sin embargo son portadores”, declaró quien fuera integrante de la selección nacional hasta los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.