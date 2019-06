Jerry Samuels, Napoleón 14 y la canción de un enfermo mental

Jerry Samuels, Napolen 14 y la cancin de un enfermo mental





En el programa del fin de año pasado ustedes escucharon un tema casi experimental que motivó el interés de varios oyentes. Era Napoleón 14 y They coming to take me away o Ellos vienen a llevarme, todo un divertimento o una de las primeras expresiones de las infinitas posibilidades que le llagaban a la música.



Napoleón 14 fue el nombre artístico de Jerry Samuels, un ingeniero de grabación cautivado por un nuevo aditamento creador de efectos muy especiales. Tomó una vieja canción escocesa y le transformó la letra para expresar los devaneos de un enfermo mental, con el pensamiento paranoico que los hombres bonitos con abrigos blancos (los enfermeros) lo trasladarían a una preciosa granja (el hospital).



En la grabación Samuels altera todo el tiempo la velocidad de su voz, empleando el mismo sistema que hizo famosa a la canción de las ardillitas.







Pero la crítica no le fue muy benéfica y Dave Marsh escribió que es la canción más detestable que ha aparecido en una máquina de discos, añadiendo el dato aparentemente fidedigno que en cierta ocasión el tema logró limpiar un restaurante de cuarenta comensales en solo tres minutos planos. Dicho así. Toda una ironía deportiva.



La canción tiene el honor de ser una de las que más rápido ha bajado en la popularidad, pues una semana estuvo en el puesto cinco y la siguiente estaba en el 37. Claro, algunas emisoras la eliminaron pues temieron la reacción de los enfermos mentales verdaderos.



Hubo hasta alguien que se le ocurrió grabar una parodia titulada Estoy feliz que te hayan quitado firmada por Josefina 15, nombre como se sabe de la famosa esposa de Napoleón. Pero aquí no para la cosa: Jerry Samuels volvió con el tema en 1988 y ahora lo tituló Ellos vienen a llevarme otra vez, pero en esta ocasión no logró el éxito esperado.



Napoleón, Josefina o Jerry Samuels, de todas formas, es un capítulo bueno o malo de la música…



Escuche el audio aquí.

Del Autor