Jesús Olivera ¿Cocodrilo o Naranja?

Güines, Mayabeque.- Faltan más de dos meses para que inicie la 59 Serie Nacional de Béisbol y el “trueque” de peloteros está disparado como nunca antes. No solo son ya los que regresan, sino aquellos que por afinidad han decidido cambiar de equipo, buscando más oportunidad de jugar.



En esta situación se encuentra el prometedor máscara de Villa Clara Jesús Daniel Olivera, quien no pudo jugar en su provincia en la Serie sub-23 y se fue a Matanzas, donde al decir del propio atleta, se ha sentido muy bien: “tanto la dirección como los jugadores me recibieron de la mejor manera, vine aquí a luchar por mi futuro, a ver si podía jugar”.



La cuestión es que ahora ambos territorios tienen la disyuntiva si el joven oriundo del municipio Remedios está en territorio yumurino por un año, o lo cedieron solo para la sub-23. “Yo vine para Matanzas con una carta que me autorizaba a jugar un año, donde podía participar en todos los eventos con ellos. Ahora me dijeron que estaba en la preselección de Villa Clara para la venidera Serie Nacional”.



¿Cómo es posible que el atleta sea interés para los “Naranjas” en la Serie Nacional y no juegue con su selección en la sub-23? ¿Acaso los matanceros son tan bondadosos que desarrollan un pelotero de otra provincia, privando de poner sus jóvenes receptores, y después no lo puedan tener ni tan siquiera para una contienda beisbolera?



Al respecto Olivera, quien apenas tiene 21 años y cuenta con un futuro promisorio en el deporte de las bolas y los strikes, dijo que tiene las mejores relaciones con Eduardo Paret, manager de los sub-campeones nacionales: “Él habló conmigo y me dijo que sí le hacía falta, pero que me iba a ayudar para poder ir a jugar con Matanzas, al menos por un año, y así iba a poder desarrollarme como jugador”.







En estos casos la voluntad de la persona tiene que regir por encima de todo. Lamentablemente, muchas veces no ocurre así y hacemos que el deportista se desencante, cuando apenas inicia su carrera. “Yo quiero quedarme en Matanzas por lo menos este año, después veremos qué pasa”.



Ahora mismo los “Cocodrilos” se han llevado la arrancada en el “mercado de fichajes” del béisbol cubano. Además de los nacidos allí, que en algún momento estuvieron fuera del país, se han sumado un grupo de jugadores que no tenían opciones en sus equipos de origen y que han recalado en la “Atenas” de Cuba.



No hay dudas de que con la ausencia de Ariel Martínez, quien juega en Japón, Jesús Olivera tendrá en Matanzas más posibilidades de ponerse los arreos. En cambio, en Villa Clara tendrá que conformarse, en el mejor de los casos, con ver el juego desde el bullpen. Esperemos para ver qué color tiene el final de la telenovela de Olivera: ¿rojo o naranja?



En la VI Serie Nacional sub-23 años, el enmascarado presenta average de 213 (13-61), con cinco dobles, dos cuadrangulares y 10 remolques. A la defensa ha cogido a cinco de los 12 hombres que le han intentado el robo y su promedio es de 992, con solo un error.



Escuche las declaraciones de Jesús Daniel Olivera, quien se fue a Matanzas en busca de nuevas oportunidades.

