Johania recuperó su vida en un hospital de Cienfuegos (+Audio)





Cienfuegos, Cuba. - Johania González Cobo, de 43 años de edad, pesaba 190 kilogramos. La obesidad mórbida le impedía casi respirar, caminar, ni acostarse. Llevaba dos años durmiendo sentada en una silla, con un balón de oxígeno. Para bañarse la ayudaba la familia y dejó de ejercer el magisterio.



Un vecino de Caibarién, su pueblo, la puso en contacto con el Doctor Daniel Olivera en el Hospital Gustavo Aldereguía, y acá vino Johania para someterse a la operación bariátrica y a la rehabilitación en el Centro Especializado Ambulatorio.



Puede escuchar o descargar el audio desde nuestro canal de iVoox.









Hoy pesa 169 kilogramos y quedó atrás la situación crítica. El Doctor Omar Morejón Barroso, Especialista de Segundo Grado y Jefe del Servicio Provincial de Salud de Medicina Natural y Tradicional, y el Jefe de la Sección de Rehabilitación del Centro Especializado Ambulatorio, Doctor Roberto Polo, comentaron que la paciente ya es otra.



“Volveré con los alumnos a la escuela”, dice Johania, y agradece la buena atención de los profesionales: “Gracias a todo el mundo, el equipo de rehabilitadores, médicos, fisiatras, endocrino, equipo quirúrgico completo y al anestesiólogo. Les debo la vida”.



El Endocrinólogo de Segundo Grado, Doctor Luis Senén Rodríguez reconoce el resultado y no se imagina cuánto le cuesta al estado cubano: “Para este tipo de operación el paciente de un país capitalista tiene que alquilar el salón de cirugía, la máquina aspiratoria, todo el instrumental que se usa”.







“Paga el sueldo del anestesista, ayudantes y cirujano -agrega-, además de la operación. Imagínate, eso es solo en el salón. Si Johania va a pagar por cada consulta de especialistas no le va a alcanzar la vida y fuera del país tampoco”.



“La vida no me va a alcanzar, ni la de mi familia para pagar todo lo que han hecho, asegura la paciente y se lo agradezco a mi país. Johania no estuviera viva porque una simple maestra no tenía dinero para pagar”.



Su familia está muy agradecida: “Tengo un niño de 15 años, orgulloso y contento de que su mamá va a poder estar con él de nuevo en las reuniones de los padres en la escuela donde estudia. Su papá tuvo que hacer el rol de mamá y de papá”.







Escuche el audio para conocer más detalles sobre la historia.





Del Autor