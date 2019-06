Johnny Ray: un pionero del rock

John Alvin Ray, nacido en Oregón, 10 de enero de 1927, fue cantante, compositor y pianista y los críticos han logrado colocarlo como uno de los principales precursores de lo que mas adelante se convertiría en el rock and roll, por sus influencias con el jazz y el blues y por su animada personalidad.



Hoy me entero que los dos fuimos boy scouts y que el en su militancia a los 13 años se quedó sordo del oído derecho, cuando un accidente saltando cama elástica le dejó traumatizado el oído interno. En 1958 trató de resolverlo con una cirugía en Nueva York, pero el asunto salió mal y quedó casi completamente sordo de ambos oídos.





Él debutó a los 15 años en un concurso en Portland y en 1951 se trasladó a Detroit, donde comenzó a llamar la atención. Ray desarrolló un estilo inconfundible basado en el ritmo, que se describe como una alternativa entre el pre-rock, R & B y un pop más clásico que el enfoque convencional.



Su primer disco grabado en 1951 fue un éxito menor, pero al año siguiente, pasaría a dominar las listas con un sencillo cuyos temas Cry y The Little White Cloud That Cried alcanzaron gran éxito y del que se vendieron más de dos millones de copias. Ray supo conectar con los adolescentes y se convirtió rápidamente en uno de sus ídolos.



Durante su carrera alcanzaría muchos más éxitos, pero el mas grande de todos fue Just Walkin' in the Rain, en 1956. Ese es el tema por el que más se le recuerda y el que lo trajo a Cuba.



Yo era muy niño, pero recuerdo ver a Johnny Ray en la televisión cubana. No sé si en el Casino de la Alegría o en Jueves de Partagás, pero es un bonito recuerdo de mi infancia y una de mis pocas incursiones en el rock de aquellos días. Después Los Beatles todo lo cambiaron.

