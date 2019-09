Jonder Martínez: El retiro está cerca

Jonder Martnez: El retiro est cerca





La Habana, Cuba.- Uno de los atletas con más títulos internacionales en la historia del béisbol cubano, es Jonder Martínez, quien guarda en su vitrina con especial cuidado la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004 y la de plata conseguida en el Primer Clásico Mundial en 2006.



El esplendor de su carrera como lanzador lo tuvo con el antiguo conjunto de La Habana y con Artemisa. Sin embargo, lleva algunas temporadas con los “Cocodrilos” de Matanzas, territorio que lo verá decir adiós al deporte activo.



Aunque el “Derecho del Mariel”, que está a 16 sonrisas de las 200 en Series Nacionales, no ha anunciado de manera oficial su retirada de los montículos, si sabe que a sus 41 años el adiós está cerca. “Hasta ahora no he pensado en terminar, pero no debe estar muy lejos. Quiero al menos tirar la próxima Serie, aunque sería como relevista. Ya no estoy para abrir los juegos, más con estos calores que están haciendo y jugando bajo el intenso sol. También hay que darle oportunidad a los jóvenes que vienen empujando fuerte”.







Además, existe un motivo mayor por el cual piensa estar más en la casa. “Le he dedicado casi toda mi vida al béisbol. Mi esposa está esperando una niña y no quiero que a ella le suceda lo que pasaron las otras. Quiero verla crecer y este es otro de los motivos por los cuales pienso que el retiro está cerca”.



Jonder, quien está envuelto en su campaña número 24, no ha tenido un buen inicio, a pesar de que realizó una excelente preparación. “Las dos últimas salidas no han sido como yo esperaba, pienso que con el trascurso del campeonato pueda mejorar para ayudar a mi equipo a buscar la clasificación.

Tenemos figuras de mucha experiencia, cuando los muchachos adquieran la forma los resultados van a salir. Este es un torneo corto, por lo que tenemos que reaccionar rápido”.



Jonder Martínez está recuperado de la lesión que lo separó cerca de cuatro meses de la Serie anterior. “Me encuentro bien de la inflamación que tuve en mi brazo de lanzar. Espero que las cosas me comiencen a salir, estoy consciente de la responsabilidad que tengo en el equipo”.



En 23 clásicos nacionales, Jonder tiene un pcl de 3.60, con 1801 ponches, un whip 1.35 y los bateadores rivales le conectan para 275.

