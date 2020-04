Jordan Díaz, la perla del triple salto cubano

Jordan Daz, la perla del triple salto cubano





El deporte mundial también está parado por la gran crisis mundial del COVID-19. Muchos aficionados se preguntan cuándo volverán sus ligas o competencias favoritas, pero muchas de ellas, no tienen respuesta sobre su posible regreso. Por eso los verdaderos amantes del mundo deportivo se alimentan de recuerdos y de análisis por estos días.



El deporte rey aún no tiene nada claro sobre una posible fecha para el reinicio de la temporada, pero, para suerte de sus atletas, la temporada bajo techo pudo culminar, aunque el principal torneo no se pudo realizar (Campeonato Mundial Bajo Techo Nanjing 2019). Nosotros le dedicaremos una columna a cada atleta que brilló en la campaña en Indoor.



Jordan Díaz eleva las proyecciones



Si bien el joven de 19 años solo disputó una competencia bajo techo su talento se robó parte del show que vivimos en el meeting bajo techo de Pas-de-Calais. El joven capitalino encajó los pinchos en 17.07 metros para adjudicarse la tercera posición en dicho meeting, el salto de Díaz representa un récord mundial (indoor) para atletas sub-20.



Aunque retrocedió una posición respecto al primer meeting bajo techo, que disputó el año pasado, el saltó que lo llevó a la tercera posición en Lievin supera en nueve centímetros al que consiguió en 2019 en París. Jordan sigue superando expectativas y con tan solo 19 años ostenta varios récords juveniles.



Récord de Jordan Díaz:

Mejor marca historia para triple salto sub-18 (17.30 metros, en el Campeonato Mundial de Atletismo 2017, Kenya). Récord Nacional juvenil (17.49 metros Campeonato Nacional Juvenil 2019) Récord mundial (indoor) para atletas sub-20. (17.07 metros meeting indoor Lievin 2020)

Jordan nos ha ido asombrando con cada hazaña que consigue, desde su primer salto hasta la medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019. Este apuntaba hacer uno de sus mejores años, pero deberemos esperar para seguir disfrutando de su potencial. Lo más importante es que el habanero tiene su cupo asegurado para los Juegos Olímpicos de Tokio que celebrarán en el verano de 2021.

