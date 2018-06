Jorge Enrique Alomá: “Hasta ahora estoy con los Cazadores” (+Audio)





La Habana: Mucho se ha comentado en los últimos días, sobre quién custodiará el campo corto por los Industriales de Rey V. Anglada en la 58 Serie Nacional de Béisbol. De ahí que Jorge Enrique Alomá, tenga la disyuntiva si regresa a la capital, o se mantiene con la provincia que le dio la posibilidad de jugar como titular.



En una visita que realizó este reportero al parque Latinoamericano, donde fui en busca de detalles de la preparación de la selección cubana que participará en el Torneo de Harlem, Holanda, me encontré a Alomá y por supuesto que no perdí la oportunidad para conversar con él, sobre esta nueva experiencia de integrar un equipo Cuba y de paso conocimos, si se va o se queda en Artemisa.



Alomá, quien tuvo que salir de La Habana a probar suerte en Santi Spíritus y posteriormente a tierras artemiseñas, manifestó a Radio Rebelde que hasta el momento piensa jugar con los “Cazadores”, pues en este territorio ha tenido la mejor temporada de su carrera y lo han acogido como si fuera nacido en esta joven provincia.







Esta será la primera vez que el paracorto, natural del municipio Arroyo Naranjo, vestirá el uniforme de las cuatro letras, a pesar de que ya pasa las tres décadas de vida. “Estuve en una ocasión en una preselección para un Torneo en Holanda, pero al final no integré el conjunto. Había tenido años buenos, pero este supera todas las campañas anteriores”, manifestó en una de las intensas jornadas preparatorias que llevan todos los días en el Latino, al mando del matancero Víctor Figueroa.



En la 57 Serie Nacional ganó en poder, al extremo de despachar 11 cuadrangulares, lo que lo ha convertido en un pelotero más integral. Acerca de lo que se ha llevado de esta preselección expresó. “Hemos tenido un entrenamiento muy riguroso, siempre se aprende cuando estás al lado de atletas de más experiencia. Además los entrenadores son muy capacitados y esto le va a servir a muchos de nosotros para mejorar el rendimiento en la venidera Serie.



Alomá, dijo que para nada le presiona el hecho de ser titular en Harlem y que el director es una persona que les trasmite confianza a los jugadores.



Escuche las declaraciones de Jorge Enrique Alomá, quien será el torpedero de la selección cubana que participará en el Torneo beisbolero de Harlem, Holanda:

Del Autor