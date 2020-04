Jorge Félix Álvarez: Ya en Cuba nos sentimos seguros (+Audio)

Jorge Flix lvarez: Ya en Cuba nos sentimos seguros (+Audio)

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



Cuando el pasado 16 de marzo el Presidente de Perú Martín Vizcarra anunció el cierre de sus fronteras, nuestros tiradores Leuris Pupo y Jorge Félix Álvarez y su entrenador Meinardo Torres vivieron momentos de incertidumbre, pues quedaron varados en dicho país cuando realizaban una base de entrenamiento.



Inmediatamente las autoridades deportivas cubanas y el personal diplomático en Lima, hicieron las gestiones correspondientes para que retornaran. El campeón de los Juegos Panamericanos Jorge Félix Álvarez recibió con alegría la noticia de que regresaban a casa. “Primero la felicidad de estar ya en nuestra tierra. Allá teníamos muchas dudas sobre lo que podía pasar y cuándo regresaríamos. Estando en Cuba estamos seguros y muy felices. Cumplimos esta cuarentena para después regresar con la familia”.



Desde la madrugada del 3 de abril Jorge Félix y sus compañeros cumplen su aislamiento en el aparthotel Lupe en Guanabo. Desde que llegaron a dicho centro donde permanecerán durante 14 días, las atenciones han sido excelentes.

El médico que aquí nos está atendiendo es magnífico, nos toma la temperatura tres veces al día, nos cambia los nasobucos, la alimentación es muy buena. Cuando no estamos en la rutina de la cuarentena, hago un poco de ejercicios para no perder de un golpe todo lo que habíamos logrado en la base de entrenamiento. El resto del tiempo lo paso viendo televisión y hablando por teléfono con la familia. Con mis compañeros me comunico por los balcones”, acotó el atleta de 30 años.



El capitalino considera una decisión acertada postergar los Juegos Olímpicos para el 2021. “Por lo menos a mí me pareció bien. Era muy difícil celebrar la cita olímpica en julio con todo este problema que está viviendo el mundo a causa del coronavirus. En primer lugar por la salud de todas las personas involucradas en un evento de este tipo y en segundo porque no creo que los atletas pudieran llegar en la mejor forma en cuanto a lo deportivo”.



El campeón olímpico de Londres 2012 Leuris Pupo era el favorito para llevarse el título en los Juegos Panamericanos de Lima, sin embargo su compañero Jorge Félix Álvarez le arrebató la medalla de oro. Acerca de cómo es la relación entre ambos el “pistolero” del municipio Cotorro señaló: “Nos llevamos como si fuéramos familia. El tener tan cerca a Leuris Pupo y Meinardo Torres ha sido una gran bendición para mí y me han ayudado mucho para no quedarme atrás”.



Jorge Félix sueña con una medalla olímpica. “La posibilidad está. Siempre nuestro entrenador nos dice que lo fundamental es creerse que se puede. Hay que entrenar fuerte todos los días y nunca poner “peros”. Se sabe que es bien complicado, sobre todo por el tema de la tecnología, que en el tiro se avanza vertiginosamente”.



El “rey” de la pistola rápida a 25 metros en los Juegos Panamericanos de la capital peruana, donde puso el ojo, puso la bala.

Estamos muy gradecidos por todas las atenciones que han tenido y que directa o indirectamente tuvieron que ver con nuestro regreso. Gracias tanto de la dirección del país, del INDER, al personal diplomático en Lima e incluso a los periodistas que siempre dieron la información oportuna. A todo el pueblo le pedimos que se cuiden y que cumplan con todas las medidas que se están orientando. Confiamos en nuestra Revolución y en el sistema médico cubano.

Si su conexión es lenta puede escuchar esta versión y, si lo desea, descargarlo aquí.

