🎧 Jorge Lamas: Sin roce internacional es muy difícil crecer

La Habana-. Desde que el villaclareño Jorge Lamas del Río asumió el mando de la selección femenina cubana de Softbol en el año 2018 se trazó la meta de que las muchachas volvieran a mostrarse competitivas en los eventos Panamericanos y Centroamericanos.



Para cumplir con este objetivo, aunque tenga mucha disposición y ganas de trabajar hay cosas que se le van de sus manos, como son el poco roce internacional que tienen estas jugadoras.



Recientemente el Presidente de la Federación Cubana de este deporte, Juan Reynaldo Pérez, nos anunciaba las 23 softbolistas que conforman la preselección nacional para el curso 2020-2021. Para que se tenga una idea de la juventud del colectivo, de ellas 16 tienen 23 años de edad o menos y solo 4 sobrepasan los 28, son los casos de las lanzadoras Anisley López que tiene 34 y Yilian Tornés 28, así como la receptora Yarianna López y la jugadora de cuadro Yilian Rondón, ambas con 28.



Con un grupo donde la edad promedio es de solo 22 años y con muy poco, o casi ningún roce internacional, Jorge Lamas aspira a mantenerse en el podio en las citas Centroamericanas y del Caribe y regresar a sus alumnas a unos Juegos Panamericanos.





La última competencia de las chicas del Softbol fue en el 2019, cuando asistieron al Preolímpico de Ottawa, Canadá. Este certamen otorgó plazas para los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial. Las cubanas al quedar en la quinta plaza, se fueron con las manos vacías.

Teníamos el cuarto lugar en las manos, jamás se me olvidará el juego que perdimos con Brasil. Estuvimos a un strike de la victoria en el séptimo inning y después a un out en el octavo. Si ganábamos ese choque clasificábamos para el Mundial y podíamos evaluar la actuación como buena. Aunque aspirábamos a estar entre los dos primeros para llegar a Tokio, se sabía que era prácticamente imposible poder vences a las escuadras de México, Canadá o el mismo Puerto Rico.





Antes de ese certamen el equipo solo pudo entrenar aquí en Cuba, incluso con ausencias de sus principales jugadoras.

No nos podíamos preparar frente a Anisley López, quien estaba en el contrato y como se conoce es la que está a la par de las mejoras lanzadoras que íbamos a e ver en Canadá. Nos preparamos prácticamente con las pitcher juveniles y cuando llegamos a la competencia el salto de calidad es muy grande.

El manager de la escuadra nacional de Softbol femenino en Cuba comentó lo beneficioso que será que esta disciplina deje de ser considerado como un deporte temporal en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Giraldo Córdova Cardín.

Es muy positivo, nuestro comisionado Juan Reynaldo hace años que está luchando por eso. No es lo mismo concentrar a las muchachitas dos meses antes para una competencia, que tenerlas todos el curso escolar en el centro entrenando. Sería un paso importante si se concretara.

Por último, Lamas habló acerca de los contratos de las jugadoras en el exterior.

Estoy a favor de que puedan probarse a otro nivel de Softbol. Lo que me preocupa es el poco tiempo que tienen para los entrenamientos con el equipo. Por ejemplo para el Preolímpico Yilian Tornés no pudo regresar cuando lo tenía previsto de Italia y esto limitó, no solo su rendimiento sino también el del resto de las bateadoras, porque tanto ella como Anisley nos ayudan mucho en la preparación. Queremos que se mejoren los contratos, pero que cuando tengamos algún evento que puedan estar al menos dos meses antes con nosotros en los entrenamientos.