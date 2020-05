🎧 Jorge Niebla, sin careta detrás de home

🎧 Jorge Niebla, sin careta detrs de home







La Habana-. Por estos días, donde la COVID-19 ha sido el centro de nuestras vidas, muchas han sido las iniciativas de los atletas para entrenar en casa.



Nos hemos preguntado ¿cómo es la preparación de un árbitro ante la actual situación epidemiológica? Una profesión bastante ingrata, debido a que cuando menos se habla de los que imparten justicia, mejor resulta su trabajo.



En las últimas cuatro Series Nacionales, el mayabequense Jorge Niebla Rodríguez, ha merecido la condición de mejor umpire, e incluso en el 2017 la Confederación Mundial de Béisbol-Softbol lo reconoció como el mejor del mundo.



Niebla no deja de prepararse en su hogar en la localidad Catalina de Güines.

En esta rutina debido a la pandemia, hacemos alguna que otra preparación física, cada cual en su casa. Estudiamos mucho la regla y estamos al tanto a través de internet de las nuevas cosas que se quieren hacer en nuestro campeonato nacional.



El árbitro de 52 años de edad es uno de los elegidos para impartir justicia en los Juegos Olímpicos de Tokio. La noticia de la postergación de la cita le chocó bastante.

Son cosas que se nos escapa de nuestras manos. Fue duro para mí esperar con ansias las olimpiadas y que debido al coronavirus no se celebren. Como bien sabe todo el mundo es por el bien de los atletas, tendremos ahora que esperar un año más.







Para Jorge Niebla ser considerado el mejor árbitro del béisbol cubano en la actualidad, implica un gran compromiso.

Llevo cuatro años siendo el mejor de la Serie Nacional y es una gran responsabilidad. Es un inmenso compromiso, primero conmigo mismo, con la familia, con el público que va a los estadios y con los directivos que me han dado la confianza. A los que trabajan conmigo y a los más jóvenes siempre les estoy dando consejos. Las equivocaciones existen, pero les aseguro que trato de hacer el trabajo, lo mejor posible.



Para la 60 Serie Nacional se pretenden hacer algunas modificaciones al reglamento, buscando reducir el tiempo de los juegos.

Cada medida que se aplique tiene que llevar alguna penalidad, porque si no es muy difícil que se cumpla. En el Premier 12 los partidos tenían buen ritmo, pero todo lo que sucediera se penalizaba, una bola para el bateador o un strike para el lanzador, en dependencia de la sanción. Por ejemplo en las visitas, el entrenador tiene 30 segundos desde que cruza la raya para conversar con el lanzador y regresar, sino lo cumple se le hace una advertencia y se le concede una bola al bateador. Si esto lo logramos hacer, entonces sí podrá darnos resultados positivos.



Niebla considera que a veces somos un poco benévolos con las sanciones a los atletas y entrenadores.

Primero el árbitro debe saber conducir el juego de pelota y trabajar con justeza. Pero hay indisciplinas que merecen más que un partido de suspensión.



¿Eres partidario de la especialización de los árbitros?



Pienso que no. Yo empecé como cuarto hombre y hace poco vi una final por la TV que estaba en uno de los jardines. Los árbitros deben de trabajar en todas las bases, pero todos los juegos no son iguales. El Jefe de nosotros Luis Daniel del Risco y la Comisión eligen a los que va a trabajar en dependencia del partido. En la fase clasificatoria deben pasar todos por las tres almohadillas y el home. En lo play off, sí considero que estarían como principal los que mejor estuvieron en la temporada en el conteo y en su trabajo en sentido general.



¿Lanzador que se te hace incómodo?



Cada vez que le trabajaba al difunto Yadier Pedroso se me hacía muy complicado, por el gran repertorio que tenía. Hoy a veces es difícil trabajarle a José Ángel García por el gran slider que tiene, sobre todo cuando viene regado, porque cuando está con control ayuda mucho en nuestro actuar.



¿Pitchers que te hacen menos engorroso el trabajo en home?



Hay varios que es bastante sencillo trabarles por su control y esto ayuda a que duren menos los choques. Están los casos de Yosvani Torres, Freddy Asiel Álvarez, Yoenni Yera, Yamichel Pérez, Lázaro Blanco, por solo mencionar algunos.



Jorge Niebla aboga que como mismo se les ha mejorado la situación económica a los atletas, ellos merecen un aumento del salario.

Tiene que haber una escala para el pago de nosotros, no puede ganar lo mismo el jefe de grupo o el segundo hombre que el cuarto. Cuando llega la segunda etapa no puede ser el mismo salario, como tampoco debe ser igual en los play off. Trabajamos en la postemporada a estadios llenos, prácticamente por 30 pesos cubanos. En algunas provincias han pagado seis árbitros y hemos tenido que compartir el dinero que viene para seis personas entre ocho, con el chequeador. El que trabaja en el home cobra por juego 38 pesos y el que lo hace en bases 33, solo cinco de diferencia.



Niebla manifestó que los árbitros cubanos se esforzarán para tener una Serie 60 de calidad.

Estamos ansiosos porque inicie la campaña, para eso nos preparamos. Trataremos de tener un buen evento para borrar las tristezas que nos ha dejado esta pandemia.





Jorge Niebla realizó un gran trabajo en el home play en la Final de la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 que acogió la ciudad Thunder Bay en Canadá.





