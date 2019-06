Jorge Perugorría: Somos un festival multicultural con un espíritu interactivo

Jorge Perugorra: Somos un festival multicultural con un espritu interactivo

El 15 Festival Internacional de Cine de Gibara (FIC Gibara), a celebrarse del 7 al 13 de julio venideros, acogerá un total de 95 obras entre concurso, muestras paralelas e institucionales, presentaciones especiales y homenajes.



De ellas, 74 optarán por los premios Lucía en las categorías de largometraje de ficción, cortometraje de ficción, cortometraje de animación, largometraje documental, cortometraje documental, cine en construcción y guion inédito.El responsable de la programación y cofundador junto a Humberto Solás del proyecto Cine Pobre, Sergio Benvenuto, puntualizó en conferencia de prensa este miércoles en el capitalino bar Espacios que la presencia audiovisual será de alto nivel, con una mayor cantidad de obras de diversos géneros y procedencias.



A su vez, apuntó que se fortaleció el aspecto tecnológico, pues el cine y otros espacios de exhibición contarán con buenas pantallas y equipos para las proyecciones al público. El presidente de FIC Gibara, Jorge Perugorría, agradeció por el apoyo al ICAIC, el Ministerio de Cultura y las autoridades gibareñas.

El actor y director señaló que este año la música, las artes escénicas y otras manifestaciones artísticas no solo tendrán cabida en el evento, como es costumbre, sino que crecerán sus presentaciones.







El público podrá asistir a conciertos de reconocidos músicos, entre ellos, Elides Ochoa, José María Vitier, Isaac Delgado, Habana Abierta, Cimafunk, Toques del Río, los habituales Pancho Céspedes, David Torrens y Nube Roja; así como varios intérpretes españoles. También se realizarán 17 muestras de artes visuales, varias funciones teatrales (Teatro de las Estaciones, Argos Teatro, etc.) y algunos espectáculos danzarios, como el de la compañía de la bailarina y coreógrafa española Susana Pous.



“Somos un festival multicultural con un espíritu interactivo”, dijo Perugorría.



Asimismo, destacó que dicho evento se ha convertido en un fenómeno que trasciende las fronteras de la Villa Blanca de los Cangrejos, como también se le conoce a esta ciudad del oriente cubano.







“Seguimos abiertos al intercambio cultural y tendremos en esta ocasión artistas de Estados Unidos y otros países. Esto es una prueba de que el bloqueo estadounidense no puede con la cultura cubana”, apuntó el presidente del Festival.



Esta edición, como todas, incluye en su programa diversos paneles teóricos sobre cine y otros temas de interés. “Abordaremos desde la producción cinematográfica en la Isla y sus realizadores, hasta una mirada de género a cargo de Lizette Vila, directora del Proyecto Palomas, al filme Insumisas, la más reciente producción del cineasta Fernando Pérez. A él entregaremos el Premio Lucía de Honor junto con la popular actriz Daisy Granados y el actor y productor, habitual cada año en Gibara, Benicio del Toro.



También se rendirá homenaje a los filmes Fresa y chocolate (Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, 1993) y Tango feroz (Marcelo Piñeyro, 1993) y a la mítica figura de la Nouvelle Vague y una de las cineastas más influyentes de todos los tiempos, Agnés Varda, quien falleció el pasado mes de marzo. Entre las actividades colaterales para esta edición destacan el Día de la Innovación, que incluye un panel y una feria de exposición con sectores especializados en tecnología; el Festival Culinario Saborear a Gibara; el Taller sobre formación cinematográfica y responsabilidad medioambiental, impartido por la productora Wajiros Films y la Fundación Antonio Núñez Jiménez; la limpieza de playas y entorno de la ciudad y los talleres del Universo Audiovisual de la Niñez Latinoamericana y Caribeña (Red UNIAL).



“Nos hemos ganado el respeto de todos los artistas con este Festival”, concluyó Perugorría, no sin antes invitar a los asistentes a visitar el sitio del evento (ficgibara.com) para obtener más detalles de lo que ocurrirá en julio próximo.



