Jorge Polo: En Lima se necesita una alta eficiencia





La Habana, Cuba.- Poco más de dos meses nos separan del inicio de los Juegos Panamericanos de Lima, que serán del 26 de julio al 11 de agosto. Clave resultará la planificación del entrenamiento y los topes de confrontación frente a adversarios de nivel que se puedan conseguir antes de llegar a Perú.



Jorge Polo Vázquez, Vicepresidente del INDER, señaló que a pesar de que la meta se torna complicada, los atletas cubanos van con el propósito de mejorar la actuación de la cita canadiense de Toronto. “Aspiramos a mostrar los niveles alcanzados en la formación de valores y la preparación integral de los atletas en el sistema deportivo de enseñanza. Elevar la calidad y eficiencia de todos los proyectos estratégicos, que tributen a las formaciones necesarias, para continuar siendo una potencia panamericana, mejorando así la actuación de Toronto”.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox las declaraciones de Jorge Polo Vázquez, Vicepresidente del INDER.







De las 442 pruebas convocadas para Lima, Cuba no tendrá representantes en 145, 58 más que en los Juegos de Toronto, por lo que se necesita una alta eficiencia. “En el 34.3% de las pruebas no tendremos participación. De ellas hay 63 en 13 deportes que no practicamos en el Alto Rendimiento, 13 en cuatro disciplinas que no lograron su clasificación y 69 en 12 deportes que tenían posibilidades de aumentar las plazas y se quedaron por debajo”.



Polo Vázquez comentó que el hecho de que 20 deportes otorgarán boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio, hace que estén las principales figuras del continente. “Esto va a permitir que asistan las mejores figuras de los diferentes países para optar por esos cupos, por lo que existirá una mayor rivalidad”.







El directivo acotó que una vez más resultará clave para la delegación de la mayor isla del Caribe lo que puedan aportar las disciplinas que verán acción en la segunda semana de los juegos. “Antes de la inauguración el día 26 ya inician algunos deportes, como son el Voleibol de Playa, el Softbol y el Balonmano, en los cuales tenemos representantes. La segunda semana de competencias del 3 al 10 de agosto será clave, pues debemos estar involucrados en varias finales en deportes tales como la Lucha, Ciclismo, Atletismo, Judo, Béisbol, Pelota Vasca, Tiro y Remo”.



La máxima dirección del organismo deportivo ha trazado una estrategia en cuanto a la preparación, pensando también en los Juegos Olímpicos. “Buscamos la manera de darle prioridad a un grupo de deportes que podían garantizar la estrategia del ciclo. En primer lugar 12 disciplinas que tienen posibilidad de tributar al medallero en Tokio, 13 deportes que sumado a estos 12 nos iba a dar el primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y donde no se cumplió el propósito, que era obtener 117 medallas de oro, solo se consiguieron 102”.







Del Autor