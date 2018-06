José Martí ingresa del Salón de la Fama de Escritores de Nueva York

2018-06-12 08:00:37 / web@radiorebelde.icrt.cu

El poeta, ensayista, periodista y político cubano José Martí ha sido nombrado nuevo miembro del Salón de la Fama de Escritores de Nueva York, como anunció el pasado mes de mayo el Empire State Center for the Book, publica Cubadebate.



El Apóstol cubano es el segundo escritor hispano en ingresar a tan exclusivo salón, después que lo hiciera en 2011 la poeta puertorriqueña Julia de Burgos.



La propuesta ha sido impulsada en los últimos tiempos por Esther Allen, estudiosa y traductora de Martí, así como por la historiadora cubanoamericana Ada Ferrer, de New York University.



El ingreso en el selecto grupo neoyorquino se concretó durante una ceremonia en la cual la propia Ferrer y Lisandro Pérez, sociólogo cubanoamericano, profesor del John Jay College tuvieron a cargo las palabras con motivo de la inclusión.



El Salón de la Fama de Escritores de Nueva York es un proyecto del Empire State Center for the Book que concede anualmente membresías a varios escritores, vivos o muertos, que hayan marcado la historia cultural de esa gran ciudad.



Este año, junto a José Martí, ingresaron otros cinco escritores, dos de ellos también fallecidos: Ira Gershwin, letrista estadounidense, y Konigsburg, autor de libros para niños.



Los otros tres autores son el historiador y periodista Russell Shorto, Colson Whitehead, novelista ganadora de un premio Pulitzer y Jacqueline Woodson, actualmente Embajadora de estados Unidos de Literatura para Jóvenes.



