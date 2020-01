José Martí: siempre en defensa de la verdad

Jos Mart: siempre en defensa de la verdad

Nuestro José Martí, como excelente periodista, se mantenía al tanto del acontecer social de los Estados Unidos y del mundo. Fue así como conoció del juicio emprendido por el gobierno estadounidense a fin de anular la patente de la invención del teléfono otorgada al escocés Alexander Graham Bell, luego nacionalizado norteamericano, por fraude y tergiversación.



Recordemos que fue Antonio Santi Giuseppe Meucci, nacido en la ciudad italiana de Florencia, el 13 de abril de 1808, el verdadero inventor del teléfono.



Sus primeros experimentos de transmisión acústica ocurrieron en el Teatro Tacón, donde hoy se alza el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, complejo cultural sede del Ballet Nacional y de la Ópera de Cuba.



Al trasladarse a los Estados Unidos, tras una década en Cuba, Meucci prosiguió sus experimentos sobre telefonía iniciados en la capital cubana, y el 28 de diciembre de 1871 (cinco años antes que Alexander Graham Bell) presentó a la oficina de patentes de la nación norteña una solicitud de caveat* patente preliminar titulada telégrafo de sonido.



Dicha inscripción fue renovada tres veces hasta diciembre de 1874 pero caducó al no poder abonar los derechos por carecer de dinero.



Según las investigaciones posteriores, se sabe que empleados de la oficina de patentes incurrieron en un delito de prevaricación, a lo cual se suma las numerosas presiones a las fueron sometidos los abogados de Meucci para impedir los trámites judiciales.





Precisamente la querella judicial conocida como American Bell vs. Globe and Meucci motivó a Martí a escribir un pormenorizado análisis, el cual fue publicado en el diario bonaerense La Nación, el 28 de marzo de 1886, bajo el título Un gran escándalo.



Redactado a manera de carta dirigida al director de la citada publicación, el apóstol exponía entre otros elementos los siguientes:



“La compañía de Bell, que con los provechos del monopolio del teléfono ha acumulado un caudal considerable, ha vencido doce veces en los tribunales a los que niegan a Bell la invención del instrumento; a pesar de que es válida en el público la opinión de que no fue él el inventor, ni se soporta en lo general con calma el abuso que hace la compañía de su privilegio, cobrando altísimo precio por el uso del teléfono”.



Precisaría además:



“Hay razones reales para creer que la patente de Bell es fraudulenta. Ni la Pan Electric, ni ninguna otra empresa privada, pueden combatir con éxito en los tribunales (…) contra el influjo, y recursos cuantiosos de la compañía de Bell, acusada de fraude y despotismo por la opinión pública. Denunciado el fraude en una patente, el gobierno de los Estados Unidos, que la dio, tiene la obligación de investigar si el derecho de privilegio de que es depositario le fue hurtado”.



“Se reconoce, por una parte, que el gobierno tiene derecho a exigir la prueba de la validez de la patente denunciada. Todo inventor tiene en la oficina de patentes un depósito nato: su privilegio de invención:

Si la Oficina de Patentes da el privilegio a quien no sea el inventor real, da lo que no es suyo, y defrauda al inventor verdadero. Si éste reclama su derecho, la Oficina de Patentes tiene que procurar recobrarlo para volverlo a su dueño legítimo.



A ciencia cierta, se desconoce hasta la fecha si José Martí conoció a Antonio Meucci pues no se han encontrado evidencias escritas o testimoniales que lo atestigüen. Lo que sí queda claro es que el Héroe Nacional cubano fue consecuente al alzar su voz en defensa de la verdad en un acto de elemental justicia.



Una vez más, el Maestro puso de manifiesto su apego a la justicia y sentenció en Un gran escándalo: “No hay monarca como un periodista honrado”. Precisamente esta hermosa, precisa y certera frase aparece en la base de la escultura dedicada al Maestro por el artista Kamyl Bullaudy, y que pueden apreciar quienes visiten el Bosque Martiano del Ariguanabo, en la occidental provincia de Artemisa.

