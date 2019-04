José Ramírez: Esta ha sido una Liga superior"

Jos Ramrez: Esta ha sido una Liga superior"

El director técnico de la selección nacional masculina José Ramírez, dijo a Radio Rebelde que la presente Liga Superior de Baloncesto (LSB) ha superado desde todo punto de vista la anterior versión.



Pepito, como lo conocen los seguidores del deporte de las canastas en Cuba, señaló que el hecho de que se le hayan mejorado las condiciones a los atletas y árbitros, en cuanto a alojamiento, alimentación y transportación, ha repercutido en la celebración de una LSB cualitativamente superior. “Hemos logrado una mejor organización, se ha elevado la calidad de los vestuarios. Las condiciones de vida de los atletas han sido muy superiores, similar a las que se le dan a los que participan en la Serie Nacional de Béisbol. Desde el punto de vista técnico la calidad ha sido pareja, esto se demuestra incluso en el inicio de la postemporada”.



José Ramírez, manifestó su satisfacción por el desempeño de los atletas de la preselección nacional, e incluso de otros que se han destacado que actualmente no forman parte de la misma. “Lo primero que les dijimos que en cualquier cancha que haya un integrante de la preselección, tiene que sobresalir sobre el resto y creo que están cumpliendo ese objetivo. Hay algunos que no han podido jugar por estar lesionados, como son los casos de los habaneros Pedro Roque, Freddy Marín y Abel Font. Mientras otros que en su momento pasaron por la escuadra cubana como Andy Bofil y Jordanis Jaca se ha presentado a un alto nivel”.





El experimentado técnico, también comentó sobre la metodología que se utiliza en el baloncesto cubano para elegir los refuerzos, donde para los play off se hace por sorteo. “Creemos que es la forma más justa. No pensamos que sea aconsejable que el primer lugar pida primero, porque va a seguir superando al resto de los equipos. Aspiramos que los jugadores que tenemos contratados en el exterior en algún momento, siempre que el calendario de su Liga se lo permita, puedan incorporarse con sus conjuntos a la LSB”.



La Liga Superior de Baloncesto vive su momento cumbre, con la celebración de los play off. Las dos semifinales se encuentran igualadas a un triunfo. Las acciones se reanudarán este sábado con los enfrentamientos Villa Clara-Capitalinos en la Sala Amistad y Artemisa-Santiago de Cuba en la polivalente 19 de Noviembre de Pinar del Río, sede de los “Toros” artemiseños.



A continuación, las declaraciones del director técnico de la selección nacional masculina José Ramírez, quien valoró de positiva la realización de la presente Liga Superior de Baloncesto:

