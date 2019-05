Juan Miraldo, un Héroe de cara a la producción de alimentos

Juan Miraldo, un Hroe de cara a la produccin de alimentos

Rodas, Cienfuegos, Cuba.- El Héroe del Trabajo, Juan Miraldo Mir López, de 70 años de edad, Presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nicaragua Libre, de este municipio cienfueguero cultiva hasta el último pedacito de tierra para entregar alimentos.



Siente orgullo de las raíces campesinas y ser heredero de la Ley de Reforma Agraria en el Aniversario 60, que firmó un 17 de Mayo en el Oriente de nuestro país, el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.



“Mis familiares eran pequeños agricultores, asegura, y me crié en el campo. Aprendí a dirigir dentro de la vida laboral sin abandonar los estudios. Fui Presidente de una CCS. Mis tierras en el año 81 las incorporé a la CPA Nicaragua Libre, de la cual soy fundador y Presidente hace 38 años. Ya preparando el relevo porque uno tiene que darle paso a la juventud”.



Defiende las tradiciones campesinas junto con dos hijos universitarios y tres nietos.



“Hay que sembrar mucho, subraya, tal vez no haya el fertilizante que lleva, pero sembrando más, uno resuelve el problema y donde quiera que se pueda una mata de plátano, de yuca, además de la producción fundamental, de la crianza de animales”.



“No se puede amilanar ante cualquier dificultad, de que no haya esto y lo otro. En mi cooperativa siempre le digo a los compañeros que donde quiera que se pueda, no debe haber ni un pedacito de tierra vacía. Hasta en los patios hay que sembrar”.

