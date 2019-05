Juez bloquea plan de Donald Trump para construir muro en la frontera

2019-05-25 07:38:16 / web@radiorebelde.icrt.cu

El juez federal Haywood Gilliam ordenó al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspender el uso de miles de millones de dólares que se habían reasignado para construir el muro en la frontera con México. La posición de que cuando el Congreso rechaza la solicitud del Ejecutivo de asignar fondos, el Ejecutivo puede sencillamente hallar una fórmula para gastar esos fondos sin que el Congreso no encaja con los principios fundamentales de la separación de poderes que se remiten al origen de la República, explicó el magistrado. Ante la falta de recursos suficientes para construir su pretendido muro, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur y de esta manera reasignó al muro unos seis mil 600 millones de dólares previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro. Por otro lado, el juez federal, de los juzgados de Oakland, California, falló a favor de una alianza integrada por 20 estados, un organismo ecologista y otro de defensa de los derechos civiles, que presentaron una demanda contra el Gobierno federal por la construcción del muro. Ante este fallo, del juez federal Haywood Gilliam, que podría ser apelado, la administración de Trump deberá suspender en forma temporal el uso de esos recursos.

Rechaza Evo Morales el pedido de la intervención extranjera en Bolivia por parte de la oposición



El presidente, Evo Morales, calificó de vergonzosa la actitud de la oposición ante los reiterados pedidos de una intervención extranjera en Bolivia. Morales indicó que la derecha boliviana no piensa en las consecuencias que una intervención extranjera traería para el pueblo boliviano. Morales indicó que la derecha boliviana no piensa en las consecuencias que una intervención extranjera traería para el pueblo boliviano. Además, el presidente boliviano criticó que continúen llamando a una injerencia en los asuntos internos de la nación suramericana tras instar al Gobierno de Estados Unidos y a la Organización de Estados Americanos. Piden auxilio al Gobierno de Washington, piden intervención. A las juventudes mucha reflexión. Piden en la OEA y fracasan, intentan usar al Gobierno de Brasil, fracasan, ahora van al Gobierno de Colombia, qué vergüenza, declaro Evo Morales. Durante un acto para entregar una moderna fábrica de vidrio en el departamento de Chuquisaca, el mandatario lamentó que la oposición fuera tan servil ante el imperialismo. Asimismo, Evo Morales cuestionó que la oposición no haya presentado un plan que promueva el desarrollo de Bolivia en el marco de la campaña electoral para los comicios generales del próximo 20 de octubre.

Denuncia Venezuela la muerte de niños por las sanciones de Estados Unidos

El recrudecimiento de las sanciones contra Petróleos de Venezuela y el bloqueo de los activos de su filial en territorio norteamericano impidió hasta la fecha al Ejecutivo bolivariano mantener el financiamiento a los programas de salud para pacientes necesitados de atención especializada en el exterior. Lamentablemente falleció otro niño venezolano esperando su trasplante de médula ósea como consecuencia del bloqueo criminal de Estados Unidos, que impide transferir fondos a las instituciones italianas de salud con las que Pdvsa atendía estos casos urgentes, denunció el canciller Jorge Arreaza. Por otra parte, un grupo de madres de niños venezolanos, afectados por enfermedades hepáticas graves que reciben cuidados especializados en un hospital de Argentina pidieron a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actuar de manera inmediata para que Washington levante las sanciones a su país. Mientras, una investigación divulgada por la firma independiente Centro de Investigación Política y Económica, radicada en Estados Unidos, arrojó que al menos 40 mil venezolanos murieron como consecuencia de las sanciones y medidas de asfixia económica implementadas por la Casa Blanca desde 2017 a Venezuela.

Investigan en Francia un ataque que dejo un saldo de trece heridos





La Fiscalía antiterrorista investiga hoy un ataque ocurrido la víspera en la ciudad de Lyon, en el centro-este de Francia, que dejó un saldo de 13 heridos. En pleno centro de la urbe se registró la detonación de un paquete bomba, hecho que fue lamentado por el presidente, Emmanuel Macron. En pleno centro de la urbe se registró la detonación de un paquete bomba, hecho que fue lamentado por el presidente, Emmanuel Macron. No me corresponde comunicar un balance. A priori, hasta ahora, no hay muertos, pero sí varios heridos. Mis pensamientos están con ellos y con sus familias, declaró, Macron. Las investigaciones fue encargada a la Fiscalía antiterrorista y según informaciones divulgadas por la prensa, en este momento se sigue la pista de un individuo de 30 a 35 años, que al parecer dejó el paquete en el sitio mientras se desplazaba en una bicicleta. Los bomberos y las fuerzas del orden se trasladaron de inmediato al lugar, en el cual quedó establecido un perímetro de seguridad. Mientras, el ministro de Interior, Christophe Castaner, ordenó el refuerzo de la seguridad en todos los sitios que acogen público en el territorio nacional.



(Haciendo Radio)

Del Autor