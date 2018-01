Juicio a Lula sigue guión antidemocrático en Brasil, asegura líder partidista

2018-01-16 07:14:02 / web@radiorebelde.icrt.cu

La presidenta nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), Gleisi Hoffman, afirmó que el próximo juicio al ex primer mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva es la continuidad de la ruptura democrática iniciada en 2016. Durante una intervención en un acto público, la dirigente partidista destacó que esta sería la tercera fase del golpe de Estado al sistema democrático y recordó que la primera fue la salida de Dilma Rousseff del Palacio de Planalto. Señaló como segunda fase la anulación gubernamental de los derechos conquistados por los trabajadores y ahora quieren borrarle al pueblo brasileño el derecho de elegir nuevamente a Lula como presidente. El exgobernante será juzgado en segunda instancia el próximo 24 de enero. El caso se refiere a la primera condena del juez Sérgio Moro, responsable de la Operación Lava Jato en Curitiba, Paraná.



Declara Maduro que ya están acordados los siete puntos en el diálogo del Gobierno venezolano con la oposición



Todos los puntos del diálogo que mantienen el Gobierno de Venezuela y la oposición están acordados ya, informó el presidente venezolano Nicolás Maduro al presentar ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) su mensaje anual, publicó Telesur. Yo solamente llamo a que en la mesa de diálogo le demos otra oportunidad a la oposición el próximo jueves 18 de enero, le demos la última oportunidad a la oposición, porque ellos quieren seguir haciendo perder el tiempo al país y a las instituciones, instó Maduro. Por otro lado, el presidente dominicano Danilo Medina, había señalado el pasado sábado, que ambas partes habían hecho importantísimos avances en la tercera ronda de conversaciones realizada el pasado fin de semana en Santo Domingo, e indicó que el próximo jueves 18 de enero se realizaría la cuarta ronda de diálogo con la esperanza de que se firmarían los acuerdos. Ante la presencia de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, el jefe de Estado Nicolás Maduro, señaló que se debe poner sobre la mesa de dialogo el tema de la participación de la oposición en las próximas elecciones presidenciales que se efectuarán este año. Al respecto, Nicolás Maduro, declaró, quiero que este año haya elecciones presidenciales, como va a haber, con la participación de todas las fuerzas políticas del país, y definió que este dialogo ha sido un ejercicio de paciencia gigantesca.



Continúan los ataques de la artillería turca contra posiciones kurdas en el Norte de Siria



Los ataques de la artillería turca continuaron en las últimas horas en el enclave kurdosirio de Afrín, sin que se hayan registrado víctimas, aunque sí daños materiales, reportó la agencia de prensa española EFE. Según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos los proyectiles de Turquía impactaron anoche en barrios y en los alrededores de Afrín, en el noroeste de la provincia de Alepo, donde ocasionaron daños materiales, y esos ataques estuvieron acompañados del sobre vuelo de la aviación turca. Afrín está bajo el control de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por milicia kurdas a las que Ankara considera terroristas. Desde el pasado domingo, el ejército turco ha atacado con artillería zonas de Afrín y de sus alrededores, y la víspera, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con lanzar una operación militar en cualquier momento en las regiones sirias de Afrín y Manbech, también en manos de las FSD, que son aliadas de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas turcas resolverán el problema de Afrín y Manbech. Los preparativos están ya completados. La operación puede comenzar en cualquier momento, indicó, Erdogan en un discurso en Ankara.



Marcharán hoy los argentinos para exigir la liberación de Milagro Salas



El pueblo argentino saldrá hoy a las calles para exigir la liberación de Milagros Salas en una marcha desde el Obelisco de Buenos Aires hasta la provincia de Jujuy, reseñó Telesur. Además en la sede de la organización Tupac Amaru, que dirige Sala, se llevará a cabo una conferencia de prensa en la cual varios dirigentes solicitarán a la Justicia argentina la excarcelación inmediata de todos los presos políticos. En Jujuy se realizará una charla con el periodista Víctor Hugo Morales, mientras que a nivel nacional se espera un tuitazo con las etiquetas #2AñosPresaPolitica y #LiberenAMilagro para así también solicitar que se cumpla la exigencia de varios organismos como la ONU y la CIDH. En la víspera, Sala publicó una carta abierta en la que denunció ser víctima "de operaciones del poder judicial" argentino y pidió a sus compañeros seguir la lucha "para que las necesidades se conviertan en derechos". El título de la misiva fue “Creen que con esta prisión arbitraria nos destruyeron. Sepan que nos están fortaleciendo”, en la que indicó que, con su detención arbitraria, "empezaron una persecución feroz a todo el que piensa diferente". Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en su residencia ubicada en la capital de la provincia de Jujuy tras un allanamiento. Fue trasladada a la comisaría de la Mujer bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez y fue imputada por supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real". El pasado 15 de diciembre, la activista fue trasladada a su vivienda del municipio de El Carmen para continuar con el cumplimiento de la disposición judicial que la mantiene en prisión preventiva.



Declaran a Trump persona no grata en el Caribe



Cerca de 100 representantes de organizaciones panafricanistas y de las fuerzas populares socialistas caribeñas proclamaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, persona no grata en la región, refirió hoy la barbadense Caribbean Media Corporation. Todos se comprometieron a exigir a los gobiernos de sus respectivos países que protesten con vehemencia contra cualquier visita de Trump y a participar en actividades populares para evitar la entrada del mandatario en cualquier parte del territorio soberano del Caribe, según la fuente. Precisó que Trump no es bienvenido en el Caribe por sus comentarios racistas y ultrajantes hechos el pasado jueves contra países africanos, Haití y El Salvador. La medida fue promovida por los barbadenses Movimiento Clement Payne, Red Panafricana del Caribe y Peoples Empowerment Party. También la apoyan el santalucense Comité Internacional de Pueblos Negros, la Asociación de Amistad Jamaica-Cuba, y el grupo trinitense Emancipación Comité de Apoyo, de Trinidad y Tobago.



