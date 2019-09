Julio César La Cruz: No perdí frente al kazajo

Julio Csar La Cruz: No perd frente al kazajo





La Habana, Cuba.- El capitán de la escuadra cubana de boxeo Julio César La Cruz, comentó a Radio Rebelde que considera que no perdió su combate en las semifinales ante el kazajo Bekzad Nurdauletov, en el recién concluido Campeonato Mundial de Ekaterimburgo, Rusia.



El campeón olímpico de Río de Janeiro en la división de los 81 kg, enfrentó por primera vez a este atleta, aunque reconoce que estos púgiles tienen estilos muy parecidos. “No me sorprendió, yo he enfrentado a muchos boxeadores, que pelean prácticamente igual. Fue un buen combate, los entrenadores consideran que no perdí, pero los árbitros lo vieron vencedor a él”.



Julio César, quien no pudo sumar en Rusia su quinta corona en citas del orbe, señaló que el no haber enfrentado este año a boxeadores de Europa y Asia, les imposibilitó tener un mejor resultado. “Las cosas no salieron como esperábamos, esto demuestra que tenemos que tener más roce con estos atletas, que son los que más resistencia nos van a ofrecer en los Juegos Olímpicos. Sin ánimo de justificar, pero la preparación estuvo encaminada sobre todo para los Juegos Panamericanos”.







El ídolo de la Plaza San Juan de Dios de Camagüey, comentó que a pesar de la derrota, confía en que en Tokio obtendrá su segunda corona olímpica. “Ahora tomaré un breve descanso y después ponerle todas las ganas en los entrenamientos para la cita olímpica. Decirle al pueblo cubano que esperen lo mejor de mí, que jamás los voy a defraudar”.



La Cruz dijo que debemos buscar la manera de que si no hay Serie Mundial de Boxeo, ir a realizar bases de entrenamiento a Europa o Asia. “Eso es fundamental, tenemos que pelear con ellos, si queremos tener buenos resultados en Tokio”.



Julio César La Cruz logró sus cuatro cetros mundiales en (Bakú 2011, Almaty 2013, Doha 2015 y Hamburgo 2017).

