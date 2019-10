Justiz y Zaragoza sorprendiendo a España

Justiz y Zaragoza sorprendiendo a Espaa

La Habana.- El santiaguero Javier Justiz y su club Casademont Zaragoza, están sorprendiendo a toda España con su arranque en la actual temporada de la Liga Endesa, de la Asociación de Clubes de España, ACB. Con un contraste marcado con respecto a la campaña anterior donde iniciaron con 2-4, los zaragozanos exhiben ahora 5 victorias con solo una derrota en sus primeras seis presentaciones.



El más reciente éxito llegó este domingo ante Barça Lassa 89 puntos por 83 como locales en el Pabellón Príncipe Felipe. Justiz no estuvo mucho tiempo en cancha debido a la lesión que arrastra desde el encuentro anterior en la Champions League y porque se metió rápidamente en complicaciones con las faltas. En 12:32 minutos sumó 6 puntos e igual cantidad de rebotes, tiempo en el que cometió 4 faltas.



Lo mejor del encuentro fueron los 21 puntos que consiguieron el ex NBA, Nikola Mirotic y Brandon Davies cada uno, pero no fue suficiente para detener el trabajo colectivo de los de casa. Todos los jugadores del conjunto local que vieron cancha consiguieron al menos 3 unidades, y unos cuatro hombres logaron doble dígito. Los más destacados Dennis Jerome y Robin Clemens, con 15 per cápita.

Con este triunfo el Zaragoza rompe el empate que tenía con el Barça en la segunda posición y es sublíder en solitario, por detrás del invicto en seis salidas Real Madrid.



Detrás aparecen RETAbet Bilbao Basket y San Pablo Burgos, donde juega el cubano Jasiel Rivero, con 4-2.



El club aragonés ha sido la sorpresa en el inicio de la campaña, sellada ganándole al subcampeón del año pasado y con el que es considerado el mejor jugador del torneo, Mirotic, en su plantilla. Todo comenzó con el inicio victorioso ante Herbalife Gran Canaria 79-73 en la carretera.



Más tarde debutaron en casa sin complicaciones ante el Monbus Obradoiro poniendo el 2-0 en la tabla tras el 96-64 en el marcador. Su tercera presentación, otra vez como visitante, terminó favorable a UCAM Murrcia 89-73 y desde ese entonces, el santiaguero y su club solo han conocido la victoria. Ante Coosur Real Betis, 71-69 y contra RETAbet Bilbao Baket 84-61.



El buen inicio del equipo sobresale no solo por su desempeño, sino también porque algunos de los establecidos a través de los años, cómo el Kirolbet Baskonia o Valencia Basket Club, no han comenzado con buen nivel. Esperemos que Justiz y el Zaragoza puedan seguir con este gran rendimiento y, ¿por qué no?, se conviertan, al igual que en la campaña anterior, en la sorpresa de España.

Del Autor