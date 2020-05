Aquí hay juventud pa´ rato (+Audio)

Aqu hay juventud pa rato (+Audio)

Santiago de Cuba.- Con esta pícara expresión, “Aquí hay juventud pa´rato”, pronunciada entre carcajadas, finalizaba la entrevista a Tania Urlinde Ruban Echavarría, trabajadora del área de repostería en el Polígono Productivo en Revolución “Barquillo”.

Esta clásica santiaguera, dicharachera y jaranera que atesora 51 años de vida, es integrante de un equipo que produce más de 30 variedades de alimentos, destinados a los mercados ideales y a los centros de aislamiento por la COVID-19 en Santiago de Cuba.

“Yo envaso y sello los paquetes de galleta dulce, panecillos y polvorones durante mis 12 horas de labor, desde que llego a la unidad a las 7 a.m.”, expresaba la simpática Tania, al aclarar que para estar temprano en su puesto de labor y cumplir con las obligaciones hogareñas se levanta todos los días a las cuatro y media de la madrugada.

Yo noto que descanso poco, pero mi familia me apoya; ya cuando llego a la casa han hecho la comida, han limpiado, me han organizado mis cosas. Tengo un hijo que tiene 27 años, él con mi esposo son los que salen a resolver las cosas porque mis padres son mayores.



“En Barquillo se labora 24 horas y afortunadamente no me toca trabajar el Día de las Madres, pero quiero aprovechar la oportunidad para decirles a las mamás que gracias a la Revolución las mujeres que pertenecemos a la Federación de Mujeres Cubanas, la FMC, podemos ejecutar cualquier tipo de tarea, yo soy Licenciada en Defectología y sin embargo, estoy desempeñándome en Barquillo donde me siento contenta”.

Refiere Tania que lo que le da una gran satisfacción es que el fruto de su esfuerzo va a los sitios donde se encuentra el personal de la salud que enfrenta la pandemia, de esta manera afirmó, ella contribuye “en la batalla contra este mal que afecta la humanidad”, por lo que pidió a los cubanos “que se cuiden y se queden en casa”.

Con alegría y mucho amor en su quehacer en el Polígono Productivo en Revolución Barquillo, convertido en una industria comunitaria de referencia nacional, Tania Urlinde Ruban Echavarría pasa sus días apoyando la soberanía alimentaria como parte de una estrategia que se sostiene aún en tiempos de contingencia enérgetica.

