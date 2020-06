Juventud brasileña protesta en defensa de la democracia, contra el fascismo y el racismo

Juventud brasilea protesta en defensa de la democracia, contra el fascismo y el racismo

2020-06-08 12:48:12 / web@radiorebelde.icrt.cu

Con un…”muchas gracias”… valoran este lunes en Brasil la gesta de los miles de jóvenes brasileños de diversos sectores que se movilizaron ayer en varias ciudades del gigante sudamericano, en defensa de la democracia, contra el avance del fascismo y en repudio al racismo.



Para el columnista del sitio digital Brasil 274, Pablo Moreira Leite, el hecho de que la generación más joven saliera ayer a las calles ayuda a devolver el país al pueblo, precisamente cuando el Bolsonarismo llegó a producir en las últimas semanas un escenario tenebroso.



Leite recuerda que Bolsonaro y sus seguidores se han movido por el espacio público con una inquietante sensación de impunidad, mediante amenazas de intervención militar, cierre del Tribunal Supremo y otras medidas políticas claramente criminales.



Además, Leite suma la exhibición de los bolsonaristas por las calles y avenidas sin ser molestados, mientras amenazaban con el objetivo final de todo movimiento que desea implantar una dictadura: transmitir la noción de que No vale la pena resistirles.



Pero desde la mañana de ayer, la animada columna de jóvenes brasileños por la Explanada de los Ministerios en la capital, Brasilia, dejó claro que otra voz habla por la mayoría de la nación y el derecho a decidir su destino, a juicio de Leite.



El columnista de Brasil 247 destacó que hasta ayer el país vivía en la incertidumbre y el temor, pero el domingo surgió el mensaje claro de que la juventud quiere democracia, exige más escuelas y mejores empleos, y rechaza el racismo con uniforme policial que también comete crímenes en Brasil.



Paulo Moreira Leite destacó que Brasil asistió ayer a una protesta de los jóvenes que dejó un ejemplo de madurez política y capacidad para librar la lucha que el país precisa, pese a un fin de semana cargado de adversidades, incluyendo la lamentable división política entre los adversarios del Bolsonarismo.



Entre tanto, para el periodista Gerson Camarotti, del portal digital G1, opinó que las manifestaciones a favor de la democracia y contra el racismo que tomaron ayer las calles de varias ciudades brasileñas, encendió la señal de alarma en el gobierno de Bolsonaro.



Camarotti comentó que en las últimas semanas, había una especie de contención en los actos contra Bolsonaro, por la recomendación de que fuesen evitadas las aglomeraciones en medio de la epidemia de la COVID-19, aunque la preocupación sanitaria no fue ignorada por los manifestantes.



Sin embargo, aún con las restricciones por la COVID-19, las manifestaciones de ayer mandaron un recado al gobierno de Bolsonaro, según Camarotti, quien destacó la coincidencia de la movilización en las calles con los acercamientos entre grupos políticos diversos, ante la escalada antidemocrática del presidente ultraderechista.



El periodista del Porta G-1 llamó la atención acerca de que el propio Bolsonaro cambió de parecer y evitó por primera vez asistir a una concentración paralela y reducida de sus seguidores, para evitar comparaciones entre los actos pro y contra su gobierno.



El historiador y miembro de la Coordinadora Nacional de la Resistencia, Valerio Arcay, también valoró la manifestación de ayer como la confirmación de que una nueva generación quería e iría a las calles, y fue una inequívoca victoria que fortalece la lucha contra Bolsonaro.



Arcay dio la razón a quienes mantuvieron el llamado a la movilización del domingo, pese a que era realmente delicado, por el alto riesgo de contaminación por la COVID-19.



Pero al hacer un balance honesto de lo que aconteció el domingo, Arcay calificó como una vanguardia a las manifestaciones, porque desgastarán a Bolsonaro, al demostrar que los neofascistas no dominan las calles, unirán la lucha antifascista con el combate antirracista, levantarán la moral y la disposición de lucha de quienes se movilizaron ayer: dos factores decisivos para el desenlace de lo vendrá y ayudarán a aumentar a expectativa de que es posible vencer, al repercutir sobre la moral de los que apoyaron las marchas, pero No fueron.



Esos cuatro criterios permiten al historiador brasileño concluir que las manifestaciones de ayer en Brasil fueron positivas y acumulan fuerzas para la gran lucha que es el combate para derribar al gobierno de Jair Bolsonaro.



(Noticiero Nacional de Radio)