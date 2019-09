Karel inicia con victoria en Argentina





El cubano Karel Guzmán inició con victoria la temporada 2019-2020 del baloncesto en Argentina, otra vez jugando para el Club Ciclista Olímpico. En el Súper 20, torneo de apertura del deporte ráfaga en el país suramericano, los de La Banda consiguieron su primer éxito ante Quimsa jugando como locales en el Vicente Rosales, compitiendo en el grupo B.



Karel sobresalió en el choque por sus cinco pases a canasta, aunque los ocho cartones que consiguió también ayudaron mucho a su club, así como sus tres rebotes. El número 0 del equipo solo anotó dos canastas en nueve intentos, una de ellas desde la línea de tres puntos y encestó tres tiros libres en cuatro oportunidades.



Olímpico consiguió la victoria 96-95, dejando ir una ventaja de 13 puntos en el tercer cuarto, luego de cerrar la primera mitad dominando 50-37. El problema para los de casa fue el tercer cuarto, en el cual terminaron 18-33 y se pusieron debajo en el marcador por primera vez en el partido.



Su entrenador Leonardo Gutiérrez declaró a la prensa: “La verdad que el segundo y tercer cuarto no lo hicimos bien, recibimos puntos muy fáciles, perdimos balones, nos corrieron en primera línea y nos empezamos a descontrolar un poco. Si permites jugar a un rival como a Quimsa, con el poderío ofensivo que tiene te hacen mucho daño. En el tercer cuarto nos anotaron 33 puntos, con un parcial 8-0 en menos de dos minutos para bajarnos la diferencia que llevábamos y no nos pudimos recuperar más en ese tramo”.



El líder del equipo fue Damián Tintorelli que con un doble-doble de 23 puntos y 12 rebotes terminó como máximo anotador del encuentro. Con un magnífico trabajo en tiros de campo de 66% y en tiros libres con 91%, anotando 11, la defensa de los visitantes no pudo detenerlo y provocó ocho faltas de sus rivales.



La victoria llegó gracias al trabajo colectivo de la plantilla porque además de Tintorelli otros tres hombres anotaron más de 10 puntos. Trevor Gaskins aportó 17 cartones, Lucas Ortíz 16 y Tomas Gipson 11, estos últimos como suplentes. Fue precisamente Gaskins el encargado de anotar la última canasta del juego para dar la ventaja a los suyos a falta de dos segundos para cierre.

Sobre el éxito Gutiérrez valoró: “Jugaron todos los que tenían que jugar con muchas variantes. Lo hicimos con dos 5 por momentos, con un 3 jugando de 4 y todos sumaron. Saben que si cada uno aporta su granito de arena el equipo empieza a rendir. Todos hicieron su trabajo para conseguir la victoria”.



Por Qimsa Brandon Robinson comandó la ofensiva con 22 tantos y logró cinco rebotes, tres asistencias y un bloqueo. En su equipo también destacaron Ismael Romero Fernández con 18 cartones, Juan Brussino con 14 y siete asistencias y Leonardo Mainoldi con 10.



Ahora Olímpico está empatado con Atenas en la cima de la llave y el próximo dos de octubre jugará precisamente ante el colíder, otra vez en el Vicente Rosales.



