Karel y Olímpico dan la sorpresa en la postemporada argentina

Karel y Olmpico dan la sorpresa en la postemporada argentina





El club Ciclista Olímpico La Banda, donde juega el cubano Karel Guzmán, superó a Obras en el quinto encuentro de su serie de los octavos de final en la Liga Nacional de Básquebtol de Argentina y avanzó a los cuartos de final. Olímpico superó 85-76 a Obras como visitantes en la pista Héctor Etchart y dio la sorpresa porque como lugar 11 de la clasificación, superaron al sexto de la temporada regular.



Los visitantes dominaron el primer cuarto 21-17 y cedieron en el segundo por solo un tanto tras cerrar 14-15 y la primera mitad la consiguieron por tres unidades, 35-32. El tercer cuarto continuó con nivel de juego mostrado, muy parejo por cada bando que compitió por el pase y cerró 23-22, nuevamente para Olímpico y un global de 58-54. En el parcial de cierre, los dirigidos por Adrián Capelli concluyeron con cinco puntos de ventaja 27-22 y se llevaron el quinto juego de la serie.

Guzmán volvió a tener un partido pobre en anotación, pero gozó de más minutos en cancha con respecto a los juegos anteriores donde no superó los 17 y en esta oportunidad estuvo 21:09. El capitalino consiguió tres puntos solamente, pero aportó en otros aspectos de juego porque atrapó cinco rebotes, repartió par de asistencias y propinó un tapón.



El equipo de la Banda tuvo a Gelvis Solano a punto de conseguir un triple doble en la noche, gracias a sus 25 puntos, nueve rebotes y siete asistencias. Su trabajo estuvo acompañado por la faena de Jonathan Machuca con 15 unidades y tres asistencias y rebotes, Ivan Basualdo con 16 cartones y seis rebotes saliendo del banco y Jeremiah Massey con 12 tantos y cinco rebotes.



Obras repartió sus anotaciones entre tres jugadores, Eric Anderson Jr. con 21 tantos y 11 rebotes, sellando un doble-doble, Fernando Zurbriggen con 21 cartones y cinco rebotes como jugador suplente y Pedro Barral con 20 puntos, cuatro asistencias y rebotes. El problema fue que solo Phillip Locket, Alejandro Zurbriggen y Diontae Dixon se combinaron solo para 14 unidades y el resto del equipo no anotó puntos.



Con este éxito Olímpico superó a Obras 3-2 en la serie particular y avanzó a los cuartos de final donde rivalizará ante la Unión Formosa. La Unión escenificó la mayor sorpresa de esta temporada tras superar en cuatro juegos al tercer clasificado Gimnasia Comodoro y Rivadavia, siendo el 14 en la ronda regular. El primer juego de la serie será este lunes en el estadio Vicente Rosales de la Banda.

Del Autor