En Audio: Ketty y su camino bello y difícil

Las Tunas.- Aunque el embarazo no fue planificado, Reynaldito y Ketty decidieron seguir adelante. Ella, enfermera y madre primeriza, sabía que el desafío sería enorme, sobre todo porque él estaba esperando apenas ser llamado para incorporarse a su segunda misión en tierras venezolanas.



Esa es una historia que no es ajena a los valientes cubanos. Muchas mujeres jóvenes, como Ketty, celebran este domingo crecidas hasta el infinito; y muchos papás también bisoños, como Reynaldito, ven por WhatsApp cuánto crecen sus retoños mientras cuidan la vida de los otros. Ella dialogó con Rebelde parte de su experiencia.

Afortunadamente, dio tiempo para que conociera a su bebé y estuvo apoyándome en este proceso dos meses hasta que se tuvo que ir a cumplir la misión, él fue el que acomodó el cuarto, la cuna y, después de eso me quedo, no sola, porque me quedo con mi mamá, con mi abuela, con el apoyo del resto de la familia. En las noches la niña se despierta muchas veces. Era difícil al principio y si se ponía a llorar, yo hasta me ponía a llorar con ella.