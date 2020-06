Kevin Mayer gana competencia virtual desde Alemania

Kevin Mayer alcanzó la Victoria en la edición de Ultimate Garden Clash -Combined Events- el pasado domingo. La competencia de triatlón, que reunió a tres de los mejores de atletas del mundo, se disputó en tres países de dos continentes.

Meyer, recordista mundial de decatlón, compitió desde Montpellier, Francia, y se enfrentó con al campeón mundial, el alemán Nikklas Kaul, y contra el sub titular mundial Maicel Uibo, de Estonia. Klaus compitió desde Mainz en su país natal y Uibo en Clermont, Florida.

La agotadora jornada atlética comenzó con la competencia de salto con pértiga donde el trío se propuso saltar 4.00 metros tantas veces como fuera posible durante diez minutos. Después el desafio fue el lanzamiento de la bala, donde el objetivo era sumar disparos de 12 metros en el mismo lapso de 10 minutos. Para cerrar tuvieron que correr una carrera de lanzadera en la que colocaron dos conos a 20 metros de distancia, y los atletas recogian puntos con cada vuelta completa de ida y vuelta en un transcurso de cinco minutos.

Meyer terminó primero en la competición de salto con pértiga con 17 saltos, dos más que Ubo,15. En el lanzamiento de la bala, Meyer lo dominó fácilmente con 28 lanzamientos que navegaron más allá de los 12 metros. Kau terminó segundo con 22 lances y Ubo cerró con 20.

En el evento final, el trío corrió bastante parejo hasta que Kau se desprendió. El germano con 27 vueltas, logró una más que Mayer y Ubo.

El francés, luego de ganar la competencia conversó con el sitio digital de World Athletics: