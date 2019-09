La batalla por el ahorro energético es de todos, dice Esteban Lazo

La batalla por el ahorro energtico es de todos, dice Esteban Lazo

2019-09-29

La batalla por el ahorro energético es de todos, es inconcebible que unos cumplan y otros no, dijo hoy Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en encuentro con las máximas autoridades políticas y de Gobierno en la provincia de Matanzas.



El presidente del parlamento cubano expresó que se trata de que cada quien consuma lo establecido, e instó a realizar análisis particularizados de eficiencia en los distintos sectores, centros de trabajo, organismos, entidades y empresas.



Lazo Hernández conoció en el intercambio que en el occidental territorio de Matanzas solo los municipios de Cárdenas y la cabecera provincial incumplen el plan energético, aunque indicadores de la semana última reflejan una tendencia a mejorar.



Si todo el mundo cumple los parámetros de consumo y otros sobrecumplen el país se beneficia, de lo contrario lo que ganamos por un lado lo retrocedemos por el otro, y al final no se concretan avances, reflexionó el máximo representante del órgano legislativo en la nación caribeña.



Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, enfatizó que no se puede permitir bajo concepto alguno el sobregiro en la electricidad, por lo cual el consejo energético local debe influir sobre el sector estatal, mientras los delegados de la circunscripción lo deben hacer sobre el residencial.



En el encuentro en el que se analizaron medidas para el ahorro, en una situación provocada por la agudización del bloqueo, Lazo Hernández conoció acerca del cumplimiento en la producción de leche, de carne vacuna y porcina, así como también del incumplimiento en la entrega de huevos.



El presidente de la Asamblea Nacional se interesó además por la cobertura docente en la provincia, en especial en el Instituto Politécnico Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Carlos Marx, el cual presenta claustro de 121 maestros fijos y cuatro contratados, estos últimos pertenecientes al contingente universitario “Educando por Amor”.



Además, Lazo Hernández compartió experiencias del trabajo en centros de producción agrícola en Matanzas, habló acerca de la necesidad de ser ahora más productivos que nunca.



