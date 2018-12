La Batalla de Yaguajay, significación e historia

Ernesto Guevara sobre Camilo: “Camilo fue el compañero de cien batallas, el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra y el luchados abnegado que hizo siempre del sacrificio un instrumento para templar su carácter y forjar el de la tropa. Camilo era Camilo, señor de la vanguardia, guerrillero completo que se imponía por esa guerra con colorido que sabía hacer” #CheGuevara #CamiloCienfuegos #Cuba #Che #Revolucion #RevolucionCubana #CubaEsNuestra

