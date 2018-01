La calidad, necesaria e imprescindible en la Cuba de hoy (+Audio)

Una reunión del Consejo de Ministros acordó la creación futura del Consejo Nacional de Normalización, quizás dicho de ese modo no lo vemos muy cercano a la realidad, pero si decimos que esta institución está estrechamente relacionada con la calidad pues constatamos su utilidad.



Esta organización trabajará en la asesoría del Consejo de Ministros de la calidad en la economía y de la sociedad en sentido general.



Al decir del periodista Ricardo Ronquillo Bello, “tendrá un acento en el tema de los alimentos, porque se ha ido diversificando la industria productora de alimentos, una de forma estatal y la otra en la privada, y todo eso va teniendo una incidencia en la salud de la gente”.



“También repercute en el sentido de justicia del pueblo, porque uno de los problemas que tenemos es que en el día a día nos roban en las normas con balanzas viejas y otras tramposas, nos roban y nos engañan en la calidad, o sea hay una especie de desafuero al son de las leyes de mercado, y participan el estado y el sector no estatal”, reflexiona el periodista José Alejandro Rodríguez.







En muchas ocasiones estos fenómenos ocurren porque el ciudadano no tiene opciones, sencillamente lo tomas o lo dejas, pero dónde queda el cumplimiento de la ley y lo que está establecido en términos de normas.



“A veces en cosas tan simple como en los mismos procesos industriales o el mercado donde uno compra la fruta y le ponen maduradores que pueden afectar la salud, provocando cáncer en el futuro, o los que producen el jamón a escala artesanal y usted lo compra, son disímiles los ejemplos”, apunta Ronquillo Bello.



El tema de la calidad yo diría que es uno de los temas centrales en la economía cubana desde que triunfo la Revolución y sin embargo nosotros no hemos logrado los propósitos en ese aspecto.







“Recuerdo a el Che que fue una abanderado en estos temas y muy crítico en relación con la forma en que determinadas empresas capitalistas elaboraba determinados productos antes de 1959 y cuando llega el socialismo se produce una transformación, y se comienza a elaborar productos de muy baja calidad ” , comenta el también subdirector del periódico Juventud Rebelde.



José Alejandro Rodríguez señala que el tema de la calidad tiene una gravitación política porque si cualquier tarea que se haga, digamos el bacheo o reparación de una calle, sino se hace bien la gente le atribuye culpa, “al sistema”.



“En este sentido otro de los temas en el tapete es que si fuera privado, si es bueno, y así se desgasta la imagen de la propiedad pública pero lo cierto es que estamos conviviendo con la chapucería en una obra en construcción”, refiere el destacado columnista del diario de la Juventud cubana.



