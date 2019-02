La capacidad de resurgir

Un arcoíris esperanzador se levantó en la tarde del viernes último sobre La Habana, y fue visible desde varios puntos de la capital. No pocas personas lo fotografiaron o intentaron hacerlo, como si quisieran atrapar en esa imagen el símbolo de una ciudad que continúa restañando sus recientes heridas.



Los destrozos que causó el devastador tornado del pasado 27 de enero movilizaron también esas gigantescas reservas de humanismo y laboriosidad latentes en nuestra sociedad y cuya magnitud a veces ni sospechamos, envueltos en las rutinas e inercias de la cotidianidad.



Porque a la capacidad de resistencia que usualmente nos caracteriza ante las adversidades, también la complementa casi siempre esa reacción de levantarse, de movilizar los valores y recursos emocionales para enfrentar cualquier situación difícil.







Esto no solo es un resultado de una historia de luchas y resurgimientos que se remonta a los orígenes de la nacionalidad y la nación cubanas, sino también del tipo de épica revolucionaria que fomentó nuestro más reciente de proceso de liberación desde 1959.



De hecho, muchas veces la efectividad de las respuestas colectivas nuestras son superiores ante las grandes pruebas y obstáculos, en relación con las acciones que luego la sistematicidad impone.



En tal sentido, ahora mismo el proceso de recuperación de los daños del tornado transita por una etapa mucho más compleja donde ya no es suficiente el sentido de la urgencia, sino que va a ser preciso una organización de procesos de mayor duración que den respuesta a las afectaciones más graves en materia de reconstrucción de viviendas y otras edificaciones.



También esas tareas prolongadas en el tiempo requerirán de esfuerzo, orden, exigencia y sensibilidad para que resulten exitosas más allá de las emergencias iniciales.







Y en esa capacidad de resurgir es esencial incorporar la habilidad para asimilar lecciones e incorporar formas de hacer diferentes que si bien no podrían evitar por sí solas las dolorosas consecuencias de fenómenos como ese tornado, sí nos pueden preparar mejor para enfrentar cualquier tipo de contingencias.



Pensemos en el ejemplo de los locales y parcelas que en medio de estas zonas densamente pobladas permanecían desde hace años, en algunos casos décadas, en desuso o en ruinas. ¿Es preciso que pase un tornado o un huracán para que movilicemos nuestras potencialidades constructivas al máximo?



Las fuerzas de cualquier desastre natural sacan a relucir no solo nuestras fortalezas en materia de solidaridad y sacrificio, sino también develan deficiencias en nuestra actuación sistemática que en gran medida pueden agravar sus consecuencias.







Hay que trabajar entonces en lo inmediato y también a mediano y largo plazo, con el aprovechamiento al máximo de esa movilización social que siempre nos deja cualquier coyuntura extraordinaria. Como ese arcoíris esperanzador que en la tarde del viernes último se levantó sobre La Habana y que no pocas personas intentaron atrapar como un símbolo duradero en el lente de una cámara o un teléfono celular, es muy importante combinar lo pasajero con lo permanente, para hacer duradera y eficaz esa, nuestra capacidad de resurgir.



(Haciendo Radio)

