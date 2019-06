La capacitación legal, necesidad y reclamo de los ginecobstetras

La capacitacin legal, necesidad y reclamo de los ginecobstetras

Ante los procesos judiciales que han enfrentado médicos ginecobstetras en nuestro país, se incluye, como novedad, en el programa del XVII Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia, que inicia hoy en La Habana, una sesión que analizará los aspectos médicos legales.



La Dra. Omayda Safora Enríquez, secretaria de la Sociedad Cubana de Ginecología y Obstetricia explica a Radio Rebelde que brindarles todas las herramientas a los profesionales de la especialidad para enfrentar quejas y demandas constituye prioridad para la asociación, en donde se han recibido los reclamos de los ginecobstetras para su preparación en este tópico.



Para la también profesora auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, los que se dedican a la Ginecología y Obstetricia en su proceder cotidiano encuentran situaciones de conflictos como las transfusiones de sangre.



“Muchas veces los pacientes y familiares se niegan por una cuestión religiosa y sabemos que en las intervenciones ginecobstétricas se demanda sangre, por ejemplo, las hemorragias post-partos no son infrecuentes, agregó.



A defender la historia clínica como el documento legal más valioso para los doctores insta la Dra. Safora Enríquez, -cuando vamos a un tribunal, ese es el documento que nos ampara, que nos defiende. Lo que se hace y no se escribe, no tiene validez-, acotó.



El consentimiento informado, aunque no es generalmente práctica asentada en Cuba, se presenta como otro recurso, refirió la médica. Otorgarle la importancia beneficiará a doctores y pacientes, pues estos últimos tienen derecho a conocer qué se les hará, las consecuencias, posibles complicaciones y variantes de tratamiento.



La Sociedad Cubana de Ginecología y Obstetricia tiene diferentes capítulos, ginecología infanto juvenil, grupo de salud sexual y reproductiva, de climaterio y menopausia, pero no hay ninguno dedicado a los aspectos médicos legales.



“Incluir el tema en el cónclave iniciará un camino. Nuestro interés se encamina a la creación del grupo, al que se nos unirán juristas y compañeros del Ministerio del Interior”.



Con cerca de 400 delegados, entre nacionales de todas las provincias y extranjeros de 16 países, el XVII Congreso de Ginecología y Obstetricia se extenderá hasta el 21 de junio. Para la inauguración se prevé dos conferencias magistrales que analizarán la mortalidad materna en EEUU y el presente y futuro de la especialidad en Cuba.

Escuche detalles en audio:

