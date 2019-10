La carta que conmovió a toda Cuba

La carta que conmovi a toda Cuba



Le proponemos escuche y descargue directamente desde nuestro Canal de iVoox el reporte de nuestra periodista Angélica Paredes

Trascendentales sucesos ocurrieron el 3 de octubre de 1965, durante un acto solemne celebrado en el entonces Teatro Chaplin, hoy Karl Marx, en La Habana. En esa ocasión quedó constituido el Primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), y ese día también se fundó el periódico Granma, órgano oficial del Partido.



Durante la memorable jornada, el momento que más impactó fue cuando el líder de la Revolución Cubana, Comandante Fidel Castro, leyó la carta de despedida del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, quien fuera uno de los inspiradores de la creación del Partido, organización de vanguardia de la Revolución, dado el grado de desarrollo de la conciencia político-ideológica del pueblo cubano.

En ese emotivo acto, Fidel explicó que en la relación de integrantes del Comité Central faltaba alguien, en este caso el Comandante Ernesto Che Guevara, que por derecho merecía estar en ese órgano de dirección partidista cubano que se constituía. Seguidamente, Fidel leyó la carta de despedida del Che.



“Hay una ausencia en nuestro Comité Central – expresó Fidel- de quien posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él y que, sin embargo, no figura entre los miembros de nuestro Comité Central.”





Fidel leyó con voz estremecedora la histórica misiva:



“Siento que ya he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la Revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío (…) Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos (…) luchar contra el imperialismo dondequiera que esté; esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura (…) si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti…”.



Fue un día histórico, un momento trascendental para la unidad revolucionaria. Como dijera el Comandante Fidel Castro aquel 3 de octubre de 1965: “Defenderemos, como hemos defendido hasta hoy, nuestros puntos de vista y nuestras posiciones y nuestra línea, de manera consecuente con nuestros actos y con nuestros hechos. Y nada nos podrá apartar de este camino”.

Si su conexión es lenta puede escuchar el siguiente audio:







Del Autor