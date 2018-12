La Champions ya tiene su calendario de octavos de final





Hoy en Nyon, Suiza se desarrolló el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2018-2019. Los 16 equipos que quedan en la compentencia conocieron su suerte a partir del mes de febrero en el mejor torneo continental de clubes del Mundo.



Al actual campeón de la competición,el Real Madrid, le tocará enfrentarse al Ajax de Amsterdam holandés, ganador en cuatro ocasiones de la orejano y que con un equipo muy joven esta siendo una de las grandes sensaciones del torneo.

En tanto al otro gigante del futbol español, el FC Barcelona el sorteo le deparó un enfrentamiento contra el Olympique de Lyon francés. Un duelo que le trae buenos recuerdos a los cules pues en el año 2009 también se enfrentaron en esta etapa y el equipo blaugrana terminó avanzando y gananda la competición. Los catalanes salen como favoritos pero tendrán que cuidarse de un rival con potencial joven y que en la fase de grupos no perdió en dos partidos ante el Manchester City de Pep Guardiola.







El Manchester City se verá las caras ante el Schalke 04 alemán. Los citizen prentenden que esta sea su temporada de consolidación como una de las grandes fuerzas del continente y a priori el sorteo les sonrió enfrentadolos con quizas el equipo más débil de los octavos de final. Los mineros alemanes están teniendo una temporada complicada en la bundesliga y no parecen ser una amaneza para los Skyblues.





Otro de los duelos interesante de estos octavos de final será el Tottenham Hotpurs inglés ante el Borrusia Dortmund. Los ingleses clasificaron en los minutos finales del último duelo de la liguilla y parecen ser un equipo estancando en su juego con respecto en los años anteriores, pues este año no pudieron incorporar jugadores a su plantilla.



No obstante son un conjunto muy trabajado por su entrenador Mauricio Pochetino y con talento suficiente para desbancar a cualquiera. Los de la cuenca del Rhur clasificaron líderes de su llave por delante del Atletico de Madrid. Además los aurinegros estan dominando las Bundesliga con nueve puntos diferencia con respecto al Bayern Munich y al Borrusia Mochengladbash. Los teoutones querrán vengar las dos derrotas sufridas el año pasado a manos de los londinense en la fase de grupos.







Duelazo el que tendrán el Liverpool y el Bayern Munich. Ambos equipos han ganado en cinco ocasiones la competición. Los Reds son los actuales líderes de la Premier League de manera invicta pero sufrieron para lograr clasificar como segundos en el grupo del PSG y el Napoli. EN tanto los Bavaros estan teniendo un campaña turbulenta, son terceros en la Bundesliga y a pesar de que ganaron su grupo no se vio a ese equipo contundente y solido de ediciones anteriores.





La Roma y el Porto jugarán el duelo de menos chache de los octavos de final. Quizas sea la serie donde ninguno de los dos equipos tiene reales posibilidades de ganar el torneo. La loba no esta teniendo un gran campeonato domestico y en la fase de grupos perdió hasta en tres ocasiones.



En tanto los dragones comanda su liga y ganaron el grupo de menos nivel de la fase de grupos siendo el conjunto que más puntos sumo en está fase de toda la Champions.



El Paris Saint Germain iniciará su camino en la fase Ko en busca de la gloria europea contra uno de los grandes del continente venido a menos en las últimas campañas, el Manchester United.



El PSG necesita para sostener su proyecto caminar dentro de la competición y el equipo de Mourinho a pesar de tener una temporada sumamente decepcionante es capaz de vencer a cualquiera, como lo hiciera en campo de la Juventus de Turin en la fase de grupos.





Y por último el mejor duelo de los octavos de final Atletico de Madrid ante la Juventus de Turin. Uno de lo grandes favoritos de la compentición quedará eliminido temprano.



Los colchoneros hicieron en el mercado estival el desembolso más grande de su historia, además de abonarle a Antoine Griezman un gran salario para que decidiera quedarse en la entidad colchonera y quedar eliminado tan temprano en la competición continental, que tendrá su final en su estadio, sería una decepción mayúscula.



En tanto los BiancoNegros se trajeron a Cristiano Ronaldo para completar una plantilla para asaltar el trono europea y ahora mismo junto con el Manchester City son los dos equipos más sólidos del viejo continente.







Este es calendario:



Ajax - Real Madrid (ida el 13 de febrero / vuelta el 5 de marzo)

Olympique de Lyon - Barcelona (ida el 19 de febrero / vuelta el 13 de marzo)

Atlético de Madrid - Juventus (ida el 20 de febrero / vuelta el 12 de marzo)

Schalke 04 - Manchester City (ida el 20 de febrero / vuelta el 12 de marzo)

Manchester United - PSG (ida el 12 de febrero / vuelta el 6 de marzo)

Tottenham - Borussia Dortmund (ida el 13 de febrero / vuelta el 5 de marzo)

Roma - Oporto (ida el 12 de febrero / vuelta el 6 de marzo)

Liverpool - Bayern de Múnich (19 de febrero / vuelta el 13 de marzo)



