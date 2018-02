La Chica de Ipanema (+Audio y Video)



Helo Pinheiro, de 76 años, se conserva casi tan bien como cuando inspiró 'La Chica de Ipanema', de Moraes y Jobim, a los 17 años. (Foto: EFE/Archivo)



Un compañero de Radio Rebelde me habló de la modelo brasileña Gisela Bundchen, una de las cotizadas del mundo, y a mí no se me ocurrió otra cosa que recordarla en los pasados Juegos Olímpicos.



Ahora no se si fue en la ceremonia inaugural o de clausura, pero allí la emplearon como un símbolo del Brasil, al hacerla recorrer una pasarela de 128 metros en más o menos un minuto. Se balanceó y se balanceó. Quizás fue el acto de modelaje más espectacular de su carrera, pero el hecho de utilizarla así fue una clara referencia a la Chica de Ipanema.















En un país idéntico al nuestro, donde la música es orgullo propio y patrimonio nacional, La Chica de Ipanema es hoy uno de los temas más icónicos de su selecta y profunda creación artística, además de ser un clásico en todas las latitudes.



Pocos son los cantantes que no lo han tenido y muchos los que lo tienen en su repertorio, desde Frank Sinatra hasta Raphael, desde Tom Jones hasta José José. La Chica de Ipanema viste al artista y le da un exquisito glamour a su presencia escénica. Hasta ahí ya llegado.



En su momento fue la introducción del bossa nova en el mundo, siendo el mercado norteamericano el que inmediatamente lo recogió para incorporarlo de lleno a las amplísimas posibilidades que tiene el jazz.



Y todo eso debemos agradecérselo a dos bohemios incorruptibles, a dos brasileños que prestigian el panorama cultural del inmenso país sudamericano. Antonio Carlos Jobin y Vinicios de Moraes, dos nombres impostergables de cuando Brasil se habla.







Pues resulta que esos dos ciudadanos estaban un día, sentados en el Bar Veloso, no creo que sea de Caetano pero sí sé que está muy próximo a la Playa de Ipanema. Ambos estaban allí disfrutando de una hermosa tarde, mientras discurrían cómo desarrollar un encargo que le habían hecho y que los tenía en ascuas sin remedio.



Discutían y discutían, pensaban y pensaban, analizaban y analizaban como convertir en creíble algo que debía llamarse un Marciano en Brasil, tema que una importante productora quería resaltar y convertir en suceso artístico.



En eso estaban el músico Jobin y el poeta Moraes cuando cerca de ellos pasó una carioca de esas que dificultan la respiración, que provocan un largo suspiro. Unos 17 años, pelo negro, cuerpo escultural. Pura poesía diría enseguida Moraes; despampanante y rítmica se atrevería Jobin.



Las miradas todas siguieron el paso de la niña hasta el infinito, pero al final ambos recordaron sus años en esos momentos y los dos coincidieron en que esas cosas solo podían provocarles tristeza, soledad… y un excelente bossa nova.



Sugerimos en video la interpretación del tema "La Chica de Ipanema" por Frank Sinatra y Tom Jobim.







El llevar el asunto al pentagrama fue casi rutinario y así el mundo pudo conocer lo que le sucede a dos grandes cuando ven pasar a una Chica de Ipanema…



Fue así no lo duden. La creación del tema fue rigurosamente así y el respaldo de los melómanos fue instantáneo. Para siempre.







