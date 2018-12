La cienfueguera Odalys, siempre educadora



Cienfuegos, Cuba.- Tenía menos de 17 años de edad cuando empezó a trabajar de maestra en el municipio cienfueguero de Cumanayagua, al pie de las montañas del Grupo Guamuhaya. El sector de Educación ha sido todo en su vida, que no la concibe sin el magisterio, confiesa Odalys Carranza Ojeda.



“Porque me gustó, desde pequeñita jugaba mucho a las casitas y a ser maestra, tenía buenos profesores, que eran ejemplo. A una de primer grado le decíamos Cuquita, la querida Cuquita, que realmente era ejemplo”.



Odalys lleva 43 años en el magisterio, ya casi en la edad de la jubilación, y mucho vale la pena esa característica de los maestros: ser sacrificados y abnegados.







“Sobre todas las cosas, ser maestro dentro y fuera de su aula siempre me gustó, me llamó la atención, quise ser maestra y nunca me pasó por la cabeza abandonar el magisterio”.



La educadora de siempre asegura: “Lo he hecho con deseos, con amor y compromiso. Siento que las personas que me acompañan en esta gran tarea también se desempeñan de esa manera”.



Aquella jovencita fue transitando por diferentes escuelas y cargos de dirección en Cumanayagua y Cienfuegos.



Hace más de dos cursos es la Directora Provincial de Educación, Odalys Carranza Ojeda, quien felicita a los educadores en su día, este 22 de diciembre.



