La Covid-19 y las mascotas





El tipo de virus causante de la Covid-19 ha sido nominado como SARS-CoV-2. Este es su verdadero nombre científico. También ha sido llamado como "el virus responsable de la Covid-19". El término Covid-19 se utiliza para nominar a la enfermedad causada por este virus y la vía predominante de su transmisión es de humano a humano, según se conoce hasta ahora.



Lo poco que se sabe sobre las mascotas

En los momentos actuales en que las infecciones por esta virosis están ampliamente distribuidas entre la población humana, existe la posibilidad de que algunos animales se infecten por contacto cercano con humanos infectados; y la infección de inocentes animales con este virus SARS-CoV-2 puede tener implicaciones para la salud y el bienestar de esos animales. No obstante, con base en la información limitada disponible hasta la fecha, el riesgo de que los animales transmitan la Covid-19 a las personas se considera bajo. Pero de todas maneras no permita que las mascotas interactúen con otras personas ni animales fuera del hogar y mantenga a sus gatos y perros dentro de la casa, ellos también en cuarentena. Cuando pasee a sus perros hágalo con correa, manteniendo una distancia de al menos 2 metros de otras personas y animales y cerca de su domicilio, evitando los parques o los espacios públicos donde se puedan reunir perros.



Lo que se sabe y lo que se investiga

Los perros y los gatos domésticos han dado positivo al SARS-CoV-2, pero solo después de un contacto cercano con humanos infectados o sospechosos de estar infectados con este virus. Los resultados preliminares de estudios de laboratorio hasta ahora sugieren, en relación a las especies animales investigadas, que los gatos son las especies más susceptibles al SARS-CoV-2 y pudieran verse afectados con la enfermedad clínica si un humano se la transmite; en el laboratorio, los gatos fueron capaces de transmitir la infección a otros gatos. Aunque los perros también parecen ser susceptibles a la infección, parecen estar menos afectados que los gatos.



Solo precaución

La propagación actual de la Covid-19 es como consecuencia de la transmisión de humano a humano y hasta la actualidad, no existe evidencia de que los animales de compañía, las mascotas, representen un papel importante en la propagación de la enfermedad. Por esa razón, no hay justificación alguna para tomar medidas contra esos queridos animalitos animales que puedan afectar su bienestar. Pero una precaución necesaria, debido a que los animales y las personas a veces pueden compartir enfermedades, conocidas como enfermedades zoonóticas, es recomendar a las personas sospechosas o confirmadas de estar infectadas con SARS-CoV-2, que además de asistir lo antes posible a su centro asistencial más cercano, limitar su contacto con sus animales domésticos tal como haría con las demás personas sanas a su alrededor y pedirle a otro miembro de su hogar el cuidado de sus animales. Quien deba cuidar a esas mascotas, deben mantener buenas prácticas de higiene y usar un nasobuco si es posible.







La manipulación de las mascotas

Al manipular y cuidar a sus mascotas, siempre se deben realizar medidas básicas de higiene donde se incluye lavarse las manos antes y después de estar cerca o al manipularlos a ellos, a sus alimentos o a sus suministros, así como evitar el contacto cercano, donde se incluye acariciarla, abrazarla, besarla y que la mascota lo lama y tampoco compartir comida o cama. Los animales pertenecientes a propietarios infectados con la Covid-19 deben mantenerse en aislamiento en un lugar previamente seleccionado en el interior de la casa y el contacto habitual con esas mascotas debe evitarse al máximo, sobre todo por familiares susceptibles a la infección.



¿Y si la mascota tuviera la Covid-19?

Las mascotas que dan positivo para esta virosis deben mantenerse aislados de los animales sanos y se debe evitar el contacto con esos animales, tal como se hace con una persona enferma. Si tiene Covid-19 y su mascota se enferma, no la lleven a la clínica veterinaria, si no llamen por teléfono a un veterinario para informarle quien estuvo enfermo con esta virosis. El veterinario podrá evaluar a su mascota y determinar las medidas de tratamiento y cuidado de la misma. Reiteramos que es muy importante que la Covid-19 no lleve a la adopción de medidas inapropiadas o exageradas contra los queridos animales domésticos.

