🎧 La COVID-19 tiñe de azul a Calderón

La Habana-. Aun ni en estos meses que hemos estado sin béisbol a causa de la COVID-19, se ha dejado de hablar de nuestro pasatiempo nacional y más sobre aquellos que quieren cambiar de aires en la próxima campaña.



Tal es el caso del jardinero Alberto Calderón Montero, quien desde que llegó como refuerzo de Industriales en la 59 Serie Nacional ha manifestado su intención de quedarse en la capital.



El atleta de 27 años de edad, en estos meses de aislamiento social, no ha dejado de preparase en su residencia ubicada en el reparto Mulgoba, en el municipio Boyeros. Todavía con la incertidumbre con el color que vestirá en la venidera Serie.

He estado entrenando con las posibilidades que tengo aquí en la casa, hago mucho batintín, estoy trabajando con las pesas y corro tanto resistencia, como velocidad.



La temporada precedente ha sido la de la consagración para este capitalino, que tiene gran habilidad con el madero, es muy rápido sobre las almohadillas y cubre mucho terreno en cualquiera de los tres jardines.



Tuve una buena preparación allá en la Isla de la Juventud, ya llevaba tres años rindiendo, en este me pidieron de refuerzo y pude demostrar lo mejor de mí.

Su formidable rendimiento a la ofensiva lo llevó por primera vez a la preselección nacional. Como refuerzo de los “azules” en la II Fase promedió 300 de average, (48 hits en 160 veces al bate), con un OBP de 391, 9 dobles, un triple y un cuadrangular. Quizás un elemento negativo que puede explotar más es en las bases robadas, donde solo tuvo 5 intentos y en 2 de ellos cumplió su objetivo.

A pesar de que siempre fue un atleta de posibilidades, Calderón tuvo que tomar el catamarán rumbo a Gerona para poder demostrar su valía en una Serie Nacional.

Estuve dos años con el equipo de La Habana en la sub-23, incluso fuimos campeones en la segunda edición. No integré el conjunto de Industriales y el director de la Isla José Luis Rodríguez Pantoja me llamó y así llegué a esta selección donde estuve 4 años.

Su sueño siempre fue vestir el uniforme de Industriales.

Claro que sí. Como soy de aquí de La Habana desde niño mi sueño era jugar con los “Azules”, no tuve la posibilidad de hacerlo antes, pero ahora se me dio. Aquí tengo mi familia y es donde vivo, los años que jugué en la Isla casi no podía venir a la casa, fue bastante duro para mí.