Hablando con el Dr. Quirantes sobre la depresión en los hombres

Hablando con el Dr. Quirantes sobre la depresin en los hombres





Casi todas las personas pueden sentirse tristes, irritables u ocasionalmente tener problemas para conciliar el sueño. Pero estos sentimientos, debido a determinados problemas, suelen desaparecer al cabo de unos días. Cuando es persistente se considera un estado depresivo. La depresión, aunque bastante común, reviste determinada seriedad y pudiera provocar síntomas significativos. Aunque afecta a ambos sexos, los síntomas pueden ser muy diferentes en los hombres o en las mujeres.



Depresión en hombres y en mujeres



Los del sexo masculino cuando se deprimen pueden parecer enojados o agresivos, pero no tristes, y sus allegados, médicos incluidos, no siempre se dan cuenta de la causa subyacente a estas manifestaciones causadas por un estado depresivo. Las mujeres cuando se deprimen expresan tristeza y parecen tristes. Además, son menos propensos en relación a las mujeres, a reconocer la depresión como tal. Sin embargo, los estados depresivos cualesquiera sean sus manifestaciones, afecta a un gran número de hombres de cualquier edad. La depresión afecta la capacidad de sentir, pensar y manejar las actividades cotidianas y los hombres con depresión también puede sentirse muy cansados y perder el interés en el trabajo, en la familia o en sus entretenimientos habituales; así como tener más dificultad para dormir en relación a las mujeres con depresión. En ocasiones sus manifestaciones mentales suelen parecerse a problemas físicos, como pueden ser taquicardia, opresión en el pecho, dolor de cabeza o problemas digestivos y son tan solo un reflejo de un problema de su salud mental. Si acuden a un médico es por sus síntomas físicos y no por los emocionales.



Caminos muy equivocados



Equivocadamente algunos hombres pueden acudir a las drogas o al alcohol para tratar de evadirse de sus síntomas emocionales. De ahí la letra de muchas canciones de corte amatorio donde “se ahogan las penas de amor en un vaso de alcohol y el humo de un cigarrillo”. Con el tratamiento adecuado, la mayoría de los hombres deprimidos pueden mejorar y recuperar su interés en el trabajo, la familia y sus entretenimientos.



¿Qué te deprime?



La depresión puede ser causada por una combinación de factores de riesgo como son los genéticos por los antecedentes familiares; por estrés ambiental como puede ser problemas financieros, una relación mal llevada, problemas laborales o legales, pérdida de un ser querido, etc. Y también por padecer de determinadas enfermedades con minusvalía como es el cáncer, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares u otras.



Buenas soluciones, pero con sinceridad



Es importante la sinceridad en los hombres que buscan ayuda médica y deben evitar encontrar su alivio a través del alcohol, las drogas o determinados medicamentos, los juegos de azar o las actividades de alto riesgo, pues se trataría de evasiones tan peligrosas como tontas. Un final feliz les espera a quienes reciben ayuda por los caminos correctos.





