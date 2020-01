La dieta mediterránea beneficia, dependiendo de los genes

La dieta mediterrnea beneficia, dependiendo de los genes





La dieta mediterránea fue incluida en el año 2010 en el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pues resulta uno de los patrones alimentarios más equilibrados y saludables del mundo. Ha sido demostrado los beneficios de esta dieta en la prevención de enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes o el cáncer.



Un necesario paso de avance



Recientemente, en una investigación realizada al respecto, se precisó si este patrón favorece a todos por igual y si los beneficios de la misma varían según las características genéticas, edad, género, tipo de enfermedad, etc., pues se podría incluso potenciar sus provechos.



Un componente protector



El hidroxitirosol, posee un potente efecto antioxidante y proviene del tirosol, presente de forma natural en el aceite de oliva y el vino, dos de los componentes fundamentales de la dieta mediterránea. Ambos actúan en la mejoría de la función endotelial de los vasos sanguíneos, factor clave en la salud arterial.



Una esclarecedora investigación



Un nuevo estudio ha comprobado cómo cada individuo se beneficia de forma diferente de la ingesta de la misma cantidad de tirosol. Esto abre la puerta a una personalización de las cantidades recomendadas del consumo de nutrientes saludables, pues la variabilidad genética influye en la forma en la que nuestro organismo aprovecha los potenciales beneficios de la dieta mediterránea según un artículo publicado recientemente en la revista Free Radical Biology and Medicine. Fueron seleccionados 32 sujetos, todas personas en alto riesgo de sufrir una enfermedad coronaria; debían seguir una dieta mediterránea estándar durante tres periodos de cuatro semanas. En el primero, solo tomaban agua durante las comidas. En el segundo, una copa de vino blanco pobre en fenoles y, en el tercero, una copa de vino blanco suplementado con una cápsula con una dosis de tirosol, equivalente a su contenido en un litro de vino.



No todos por igual



En uno de cada tres participantes no se observaron los efectos beneficiosos esperados, pues su organismo y metabolismo no eran suficientemente eficientes en este proceso y no lograron casi ningún provecho. Esto se debió a la presencia de determinadas mutaciones genéticas especializadas en regular el metabolismo de medicamentos y otros compuestos ajenos al organismo para facilitar su excreción del cuerpo, y afectaron a su capacidad para convertir el tirosol en hidroxitirosol.



Una rica experiencia



Resultó muy útil la experiencia pues ofrece la posibilidad de adaptar recomendaciones sobre el consumo de los alimentos de la dieta mediterránea a la capacidad de cada individuo de aprovechar las sustancias positivas que aportan, pues cada uno puede obtener un beneficio diferente a partir de cantidades distintas de un mismo alimento. De esta manera dejan de aceptarse las recomendaciones nutricionales a nivel poblacional considerando a todos como iguales y en el futuro las recomendaciones dietéticas deberán hacerse de forma más individualizada y en el contexto de una medicina personalizada.

