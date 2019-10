La dinámica demográfica en Cuba, tema prioritario

La dinmica demogrfica en Cuba, tema prioritario

2019-10-04

Como parte del Programa de Atención a la Dinámica Demográfica se destinaron, este año, 50 millones de pesos del presupuesto del Estado para acciones constructivas en las viviendas de madres de tres hijos o más menores de 12 años. La medida abarca 32 municipios de nueve provincias del país, donde la población decrece de manera natural.



El proyecto, que se concibió para tres etapas durante el año, llega a su último periodo. Sobre dónde y cómo se ha utilizado este monto financiero y cuáles son los resultados, el diario Granma ofrece detalles en un artículo que titula: Ayudar a las familias no admite burocratismo.



Según explica Loida Obregón, directora general de Atención Territorial del Ministerio de Finanzas y Precios, el reto fundamental de la primera etapa fue hacer todo el levantamiento de las principales familias en esta situación, el cual permitió identificar 2 mil 582 madres en los territorios seleccionados.



Este subsidio se entrega al Gobierno del municipio, su órgano colegiado, que es el Consejo de la Administración Municipal, hace el estudio de cada caso junto con las direcciones municipales de la Vivienda, Salud Pública, y Trabajo y Seguridad Social.



Refiere la especialista que hay viviendas que ya tienen el problema resuelto, porque las han mejorado por esfuerzo propio. Entonces, se toman decisiones quizá con otras personas, que cumplan estos requisitos y necesiten más el financiamiento.



En la segunda etapa, asegura, están enfrascados en que los Consejos de la Administración Municipal otorguen los financiamientos asignados.



Ha habido lentitud en algunos municipios. Un trabajo que deberían haber hecho en menos tiempo, se ha dilatado. En algunos casos, porque no han identificado todos los problemas que pudiera tener la vivienda; pero el objetivo es que no existan trabas y se entreguen los subsidios a las personas», añade Obregón.



Datos ofrecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios aseguran que hasta el cierre de agosto los municipios del país que no habían ejecutado su presupuesto son: Güines, Yaguajay, Sibanicú, Gibara y Ranchuelo.



En la provincia de Villa Clara, mientras Placetas y Santo Domingo han favorecido hasta la fecha a 14 y 16 mujeres que enfrentan esa realidad, respectivamente, otros municipios como Ranchuelo, que tiene registradas a 105 madres con tres o más hijos en esa situación, no habían concretado ningún otorgamiento hasta el mes de julio.



Aun cuando estos municipios pecan de morosos hay otros donde las ejecuciones se han logrado al ciento por ciento. Nueva Paz, Camajuaní, Chambas y Guáimaro son los que destacan entre los 32 priorizados este año.



Una decena de mujeres con descendencia múltiple en los seis consejos populares guaimarenses se benefician ya, en un primer momento, de las bondades de este programa social.



Al igual que Guáimaro, esta novedosa iniciativa se extendió, además, a los municipios camagüeyanos de Sibanicú, Esmeralda y Carlos Manuel de Céspedes.



La construcción o reparación de viviendas para las madres con tres hijos o más menores de 12 años es prioridad en la agenda del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y para la Comisión Gubernamental para la Atención a la Dinámica Demográfica.



Actualmente existe un seguimiento sistemático sobre este tema con las diferentes provincias y municipios del país. De cara a la tercera etapa se evaluarán todos los incidentes antes de otorgar el financiamiento que corresponde a este último periodo.



Los principales problemas que han estado limitando la ejecución del presupuesto asignado están referidos a las demoras para aprobar los casos que se beneficiarán.



Refiere el texto que, si bien el financiamiento aprobado para solucionar este problema social no es suficiente para cubrir las demandas, no pueden perjudicarse los esfuerzos por el burocratismo y la insuficiente gestión de quienes tienen bajo su responsabilidad el bienestar de muchas familias cubanas.



