La Doctora Melisa dejó en Brasil a un pueblo triste (+ Audio)

Fotos de la autora



Cienfuegos, Cuba.- La joven Doctora Melisa Castro Domínguez, de la Ciudad Nuclear de Cienfuegos, una de los galenos que retornó del Programa Más Médicos para Brasil, vivió una de las mejores experiencias, pero dejó a un pueblo triste, por la partida.



“Me decían que me quedara, que ellos necesitaban a quienes les daban salud, ni estaban de acuerdo con el presidente brasileño y el voto no era del pueblo. Tampoco querían que nos fuéramos. No querían, no querían, pero había que irse y Jair Bolsonaro no pensó en la salud de todo Brasil”.



Emocionada y casi sin poder hablar, Melisa declara para Radio Rebelde los sentimientos que le oprimen el corazón porque recuerda a los pacientes que se quedaron sin médico. Era imposible mantener el Programa debido a las referencias despectivas y amenazantes del presidente electo.





Junto con otros galenos fue recibida en la Perla del Sur, por el Doctor Salvador Tamayo Muñiz, Director Provincial de Salud y otros dirigentes del territorio.

Al darles la bienvenida la Doctora Arelis Falcón, Decana de la Universidad de Ciencias Médicas dijo que Jair Bolsonaro privó al pueblo de uno de los derechos humanos fundamentales: La Salud.



Destacó Arelis que en algunos lugares donde trabajaban fueron los primeros médicos que vieron las comunidades.



“Nada les impidió llevar la salud, precisó, ni el nuevo idioma, costumbres diferentes o los riesgos de cruzar ríos, viajar en canoas o laborar en favelas, donde muchas veces reina la violencia”.



Armando Castro, el padre de Melisa y trabajador del Proyecto Mariel, de La Habana, siente orgullo por la Revolución Cubana y por su hija cumplidora de una misión internacionalista: “Con ese pueblo brasileño, que sí necesita de los médicos y no como dijo Bolsonaro”.





Su madre, Gladys Domínguez, ama de casa, se une al abrazo pleno de amor y expresa: “También me siento orgullosa de que Melisa cumplió la misión y regresó a su país”.

