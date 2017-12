La economía cubana continuará enfrentando retos (+Audio)





La economía cubana ha batallado incansablemente por lograr avances en varios sectores productivos y de servicios a la población durante el 2017 a pesar de la persistencia del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos. Así lo expreso el Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Planificación, en el Décimo Periodo de sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Cabrisas Ruiz.



El titular de Economía y Planificación aseguró que el 2017 se ha caracterizado por grandes retos, pero ha sido posible garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos a la población, así como los principales niveles de actividad contemplados en el Plan y se continúa trabajando con sistematicidad en las labores de recuperación de los daños ocasionados por el huracán «Irma.”







Aun cuando se avanza con pasos discretos se han identificado incumplimientos en los ingresos previstos por exportaciones de bienes y servicios; la disponibilidad de combustibles; ejecución de determinados programas inversionistas y problemas climáticos como la aguda sequía y el huracán «Irma», que afectó a 12 provincias, provocando cuantiosas pérdidas que conllevaron a proteger más de 1 millón 800 mil personas, las viviendas afectadas superaron la cifra de 179 mil, sufrieron daños más de 2 mil 900 instalaciones de educación y salud y se produjeron graves afectaciones en la infraestructura eléctrica, vial, hidráulica, hotelera y de telecomunicaciones. Los daños totales provocados por el huracán alcanzaron la cifra de 13 mil millones, 185 mil pesos.



Apunto Cabrisas Ruiz que ha sido un gran esfuerzo, en la conducción de la economía, asignando los recursos a las actividades principales, permite estimar que el Producto Interno Bruto a precios constantes, en el año 2017, creciera, en el entorno del 1,6 %.



Este crecimiento está propiciado por la dinámica de las actividades del turismo (4,4 %); transporte y comunicaciones (3,0 %); agricultura (3,0 %) y la construcción (2,8 %), fundamentalmente.



Las principales producciones agropecuarias reportan cumplimientos favorables, entre ellas: tabaco agrícola, hortalizas, frijoles, viandas, carne bovina y carne de cerdo, exceptuando las producciones de huevos y leche fresca, que decrecen debido fundamentalmente al impacto de la sequía y del huracán «Irma».







En la cita parlamentaria la Ministra de Finanzas y Precios Lina Pedraza Rodríguez enfatizó que cómo resultado de una mayor recaudación de impuestos, tasas y contribuciones, dentro de ellos, los provenientes de las utilidades generadas por el sector empresarial, la contribución territorial para el desarrollo local y los aportes de las formas de gestión no estatal, se estima sobrecumplir los ingresos en el 2017 en un 2,3 por ciento.



No obstante este favorable comportamiento, en el transcurso del año se evidenció que existieron reservas en la planificación, cuyo alcance no abarcó todo el potencial que generan las actividades productivas, comerciales y de servicios, y en particular, los asociados a mayores rendimientos y productividad del trabajo de las empresas.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:









En el año 2017 se identifica un aumento de los aportes de las formas de gestión no estatal, aún distante de sus potencialidades. Fueron realizados controles de mayor profundidad por la Oficina Nacional de Administración Tributaria, pero insuficientes, al persistir la indisciplina fiscal y conductas para evadir el pago de los impuestos, práctica dañina que exige mayor cultura tributaria y enfrentamiento riguroso.



El nivel de cumplimiento de los ingresos y gastos ya referidos, nos permite estimar que el año 2017 concluirá con un Déficit Fiscal inferior al aprobado en la Ley del Presupuesto, en alrededor de mil 600 millones de pesos, lo cual es favorable, pues reduce deudas futuras. El nivel de cumplimiento de los ingresos y gastos ya referidos, nos permite estimar que el año 2017 concluirá con un Déficit Fiscal inferior al aprobado en la Ley del Presupuesto, en alrededor de mil 600 millones de pesos, lo cual es favorable, pues reduce deudas futuras.



Otro momento importante para la Economía Cubana fue la realización de la Trigésima Quinta Edición de la Feria Internacional de La Habana donde se presentó el Directorio Comercial de Cuba, una guía más para las empresas y hombres de negocios foráneos.

Esta cita comercial reafirmó la importancia del evento como una bolsa comercial representativa en América Latina y el Caribe, y asimismo se evidenciaron los trascendentales proyectos en los sectores de Energías Renovables, Construcción, Turismo, Minería, Banco Prospección Petrolera y en las Industrias Ligeras, Alimentaria y Azucarera.







Durante la Feria Internacional de La Habana fue presentada, la cuarta versión de la cartera de negocios de la nación antillana, la cual incluye 156 nuevos proyectos, para un total de 456, con un monto superior a los 10 mil 700 millones de dólares, según informó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.



Los principales socios comerciales de Cuba reafirmaron ser Venezuela, Rusia, China y España, esta última fue, la nación más representada. FIHAV se reafirma como “espacio útil de concertación para el comercio y las inversiones, tanto del Empresariado cubano como extranjero.



Dentro de los sectores que crecieron durante el 2017 en Cuba está el Turismo, con un 4, 4 por ciento, el Ministro Manuel Marrero Cruz preciso que a pesar de las afectaciones provocadas por el huracán Irma, crece el arribo de visitantes extranjeros a Cuba, el incremento representa un sobrecumplimiento del 15 % del plan y un 19.7 % de crecimiento respecto a igual periodo del año pasado.



Marrero Cruz dio a conocer que Canadá sigue siendo el principal mercado emisor de turistas, sin embargo “en los últimos dos años ha presentado algunas dificultades por el debilitamiento de su moneda. Ante esa situación, todos los contratos del 2017 se firmaron en dólares americanos, acción que generó un ligero encarecimiento del destino.



Entre tanto, los mercados tradicionales que más crecen son Francia, Italia, Rusia, España, Argentina y Brasil (todos superaron sus récords). En el caso de Rusia, desde el mes de agosto superó la cifra histórica de visitas a Cuba y aumenta en el orden del 68 por ciento. Marrero Cruz señaló que en lo que va de año se reportan 17 millones 230 mil 650 turistas-días.







El Director de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Jesús Otamendiz Campos preciso que el escenario actual está marcado por el redimensionamiento de las actividades empresarial y la optimización del uso de la fuerza de trabajo, en el sector empresarial y el presupuestado, de manera que en cada entidad existan realmente, la cantidad de trabajadores necesarios.



La ocupación total mantiene niveles similares, con tendencia a la reducción en el sector estatal y al incremento, en el no estatal, influenciado por el crecimiento del Trabajo Por Cuenta Propia, la entrega de tierras en usufructo y la creación de Cooperativas, no Agropecuarias.



En el último cierre se encontraban ocupados, en la Economía 4 millones 591 mil 100 trabajadores, de los cuales 3 millones 262 mil laboran en el sector Estatal y un millón 329 mil 100 en el sector, no Estatal, con una tasa de desocupación de 2.0 por ciento.



El pago de los tributos constituye fuente de ingresos para los presupuestos municipales, incrementándose la participación de los aportes de los Trabajadores por Cuenta Propia, en el total de los ingresos tributarios y constituye una opción para la oferta de productos y servicios a las entidades del sector estatal.



Al cierre de octubre ejercían el TPC 578 Mil 760 personas naturales. Desde el mes de agosto y hasta tanto concluya, la modificación de las normas jurídicas se encuentran suspendidas la entrega de autorizaciones de 27 actividades.







La Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) es un megaproyecto emprendido por Cuba que aspira a ser referente regional en la captación de capital extranjero”, cuyo desarrollo tecnológico debe propiciar producciones de bienes y prestación de servicios de alto valor agregado.



A sus cuatro años de creada, la ZEDM comienza a madurar y ya cuenta con importantes proyectos aprobados, destinados a las industrias de alta tecnología, la logística y las manufacturas avanzadas-, se han autorizado inversiones para los sectores orientados a las actividades turística, agropecuaria, y la industria de los materiales de la construcción y así sustituir importaciones, incrementar las ventas en el mercado internacional y crear nuevas fuentes de empleo, todo ello en articulación con la economía interna.



El año que concluye nos deja varios retos económicos entre ellos eliminar la dualidad monetaria y cambiaria, aprovechar más las capacidades industriales instaladas, producir más alimentos , asegurar la zafra azucarera y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a nuestra población.



Escuche en audio el resumen económico; cortesía de Radio Rebelde:



Del Autor