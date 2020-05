🎧 La elaboración de alimentos, otra tarea con prioridad en Camagüey

🎧 La elaboracin de alimentos, otra tarea con prioridad en Camagey

Camagüey, Cuba.- El colectivo de trabajadores de la dulcería La Bombonera, en esta ciudad, no detiene la producción en las actuales condiciones epidemiológicas.

Habitualmente trabajamos 24 horas; pero ahora lo hacemos redoblando esfuerzos, para garantizar más alimentos a la población.



La administradora de la unidad, Odalys Palmero Varela, reconoce la disposición del colectivo.



“Todos sabemos que no hay transporte; pero aun así, no falta nadie, todos tenemos bicicletas, se mantiene la puntualidad de los trabajadores; y no reportamos ningún trabajador afectado por las condiciones epidemiológicas, familiares o personales”.





En busca de más eficiencia y para satisfacer las demandas de la población, con los niños en la casa, el colectivo de La Bombonera, adopta nuevas estrategias de producción.

Decidimos elaborar dulces más duraderos, los más baratos y los que representen mayor producción; pues no es lo mismo comprar 20 piquinines, panquecitos como le dicen en otras regiones, que le pueden durar tres o cuatro días; o un brazo gitano, que lo consume en un día.



Las producciones se distribuyen con agilidad, y se atienden las prioridades sociales; “pues aunque no nosotros no vendemos en la unidad, garantizamos que lo dulces lleguen a la red de cafeterías u otros establecimientos; y además, cumplimos también encargos sociales, por decisiones del Consejo de Defensa, y entregamos producciones a los Centros de Aislamiento y para los Hogares de niños sin amparo familiar”.



No descuida el colectivo las medidas higiénico-sanitarias, enfatiza la administradora, Odalys Palmero Varela.

Para nosotros son normas comunes, es habitual mantener la sala de elaboración con la mayor limpieza; pero en estos tiempos hemos extremado las medidas, no se permite la entrada sin medios de protección, todos los trabajadores usan el nasobuco, y lo cambian con la frecuencia establecida; y es obligatorio el lavado de las manos con agua, jabón y la solución de hipoclorito.



Quince trabajadores directos a la producción garantizan, en turnos de doce horas, la elaboración de dulces.





Liset Robles Lapinet, especialista de Control de Calidad, considera que “la trinchera es el salón de producción, donde garantizamos la mayor calidad de los dulces”.



Edelis Rodríguez Batista, es una de las Maestras de turno, “y aquí seguimos produciendo para nuestro pueblo; que todos tengan mucha confianza en la Revolución, que saldremos adelante”.





La Secretaria General del Buró provincial del Sindicato de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, Yolexis Rosales Ramírez, reconoce que “este es un colectivo Vanguardia Nacional, y en consecuencia, su desempeño es meritorio, enfrascado en cumplir los planes previstos, y las tareas que pide la dirección del país, desde cada puesto de labor”.





A esa voluntad de los trabajadores de la dulcería La Bombonera, se suma la disponibilidad de medos y recursos, asegura la administradora Odalys Palmero Varela.

En estos momentos tan difíciles, lo tenemos todo, materias primas, la salud y lo más importante, la fuerza de trabajo, y el deseo de aportar más en esta batalla contra la Covid-19, para que termine pronto esta situación.



Trabajadores directos a la producción de alimentos, asumen con responsabilidad, la tarea que hoy les corresponde en cada puesto de labor. (Fotos de la autora)

