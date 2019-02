La estatua de Piet Heyn, otro testigo de la caída del meteorito





Matanzas, Cuba.- Janio Tejera Soca regresaba a casa a bordo de su motorina eléctrica en compañía de un amigo, cuando al dejar atrás el puente sobre el río Canímar, quedó petrificado: una estela de fuego, raramente amarillo y de tamaño notable, se aproximaba a la ciudad en dirección oeste.



Apenas cinco segundos duró el avistamiento que alcanzó la totalidad de su espacio visual como conductor, sin que mediara detonación o ruido alguno.

Detuvo la marcha cuando aún se observaba en la parte sur de la rada una columna de humo, que más tarde conocería se trataba de la estela de condensación.



“Pensé que era un fragmento de un avión envuelto en llamas, porque el objeto era grande”, le comentó a su acompañante y la respuesta fue negativa, igual suerte corrió al consultarlo con pobladores de las cercanías de su casa, e incluso con estudiantes y trabajadores de la Universidad Camilo Cienfuegos.



Sin embargo, Janio estaba convencido de que no se trataba de una visión y mucho menos que fuese el único testigo presencial del suceso del viernes en la tarde. Las dudas se despejaron en la noche, en la emisión del NTV.







Meteorito a la vista, de especialistas



La conversación con Oscar García Martínez, delegado del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente aquí, confirma el hecho y aporta detalles adicionales: “pudimos conversar con testigos presenciales y sobre todo fijar el momento del avistamiento, que fue exactamente a la 1:16 pasado meridiano, es decir, minutos antes de que otros fragmentos cayesen en Pinar del Río.



“Inspeccionamos un buen perímetro de la zona en busca de algún pedazo que pudiese haberse fragmentado, porque este tipo de roca es perfectamente identificable y, al no hallar nada, inferimos que el pedazo del que no conocemos su tamaño, descanse a buena profundidad bajo el mar, frente al restaurante El Peregrino, a escasos metros de la autopista Vía Blanca y en una zona medianamente poblada”.



Comenta el doctor García Martínez que próximamente especialistas del Instituto de Geofísica y Astronomía, ahora en pesquisas en Pinar del Río, han confirmado la intensión de visitar la rada yumurina y en unión a un equipo de buzos, acometer en el transcurso de la semana entrante la expedición de rigor.



Un fin de semana de comentarios y especulaciones



Así las cosas, nuevamente la bahía yumurina retoma la primicia. Ya es comidilla entre citadinos que es muy posible que en busca de evidencias del espacio exterior, se topen con restos de la flota de la Plata, un botín de oro y plata valorado en más de 11 millones de florines, arrebatado en la bahía yumurina a España gracias a la destreza del marino holandés Piet Heyn, en el distante 1628.



Para mayor curiosidad, el meteorito cayó a escasos metros a la diestra de la estatua del marino holandés, pero sin lugar a dudas, con menos conmoción e implicaciones que la histórica fechoría; esa que amén del jugoso botín, le costase “vida y honores” al general español Juan de Benavides y Bazán, evidentemente ajusticiado por “real ordenanza” en Sevilla.





