La falta de sueño es la causa de muchos males

La falta de sueo es la causa de muchos males





Después de un sueño reparador y placentero en las noches, las personas se sienten capaces de llevar adelante las múltiples tareas que les deparará el nuevo día, de ahí que los especialistas se preocupen porque el descanso aporte beneficios a la salud.



Para lograr lo anterior es necesario atender a varios consejos entre los que figuran un horario regular para ir a dormir y tratar de realizarlo durante igual número de horas cada jornada.



En conveniente no dormir hasta tarde los fines de semana; ese es uno de los problemas que causa estragos en los ritmos biológicos.



La temperatura baja en la habitación promueve un mejor sueño. Es aconsejable tratar de mantener un ambiente fresco en el dormitorio. La razón es que el cuerpo y cerebro deben reducir la temperatura media aproximadamente un grado centígrado.



Se recomienda colgar cortinas gruesas o bloqueadoras de la iluminación callejera, además, dentro de la habitación no debe haber dispositivos electrónicos con lucecitas en modo de espera. Tampoco relojes eléctricos o electrónicos con los tableros encendidos.



Si se vive en un ambiente cálido se impone abrir las ventanas para por lo menos mantener la habitación agradable: eso permitirá al cuerpo alcanzar la temperatura ideal para iniciar un sueño profundo y saludable.



En preparación para el sueño, antes de ir a la cama, se empieza a atenuar la luz.; está considerado por los conocedores del tema que un error es quedarse en la cama despierto cuando se ausenta el sueño.







Si no se concilia por 15 o 20 minutos, es mejor levantarse, leer un libro o dar una vuelta por la casa; esto no es siempre fácil, pues en la cama se está cómodo. Lo importante es no encender la computadora y revisar el correo ya que la persona se espabila aún más.



Tampoco comer porque eso genera el mal hábito de tomar alimentación durante la noche. Sólo al sentirse cansado y soñoliento otra vez, se debe regresar a la cama; es importante abstenerte de beber alcohol en la noche y dejar de ingerir cafeína después del mediodía.



Algunas personas aseguran que pueden dormir muy bien aún si se toman un café después de cenar, pero los expertos afirman que se sabe con certeza que la cafeína permanece en el sistema durante varias horas, entre cinco y seis, por lo que, aunque se concilie el sueño, no será profundo mientras circule la dañina sustancia.



Los expertos afirman que la falta de sueño es una de las principales causas de enfermedades, accidentes, problemas mentales y fatiga que afectan a las familias, comunidades y empresas por lo que resultará provechoso hacer suyas las recomendaciones dadas.

